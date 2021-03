13 Marzo 2021

INDUSTRIA

Una buona notizia per la Slim Aluminium di Cisterna, gli azionisti, infatti, hanno annunciato ieri che amplieranno il proprio supporto finanziario all'azienda. Qualche settimana fa si è tenuto anche un incontro positivo al Ministero dello sviluppo economico in cui l'azienda ha comunicato di voler continuare a investire e produrre sul territorio. «Dall'inizio della pandemia - spiegano dalla Slim Alluminium - gli azionisti hanno garantito alla società un finanziamento del capitale circolante. Oltre a questo supporto finanziario già implementato, e ora hanno autorizzato un ulteriore rifinanziamento da 12 milioni di euro. Sarà costituito da un aumento di capitale e da garanzie rilasciate a favore dei fornitori, con l'obiettivo di rafforzare il bilancio della Società, garantirne la crescita continua e la liquidità necessaria per continuare il suo sviluppo nonostante la pandemia in corso e il difficile contesto finanziario» «L'aumento di capitale dimostra che gli azionisti hanno fiducia nel consiglio di amministrazione e nel management della società e che vogliamo sostenere i miglioramenti operativi e finanziari ottenuti negli ultimi mesi», afferma Steffen Goerig, Ceo e fondatore di Quantum Capital Partners, la società che gestisce i fondi che detengono il 100% delle azioni di Slim Aluminium SpA. Thomas Witte, CEO di Slim Aluminium SpA, ha espresso la sua soddisfazione per le azioni intraprese dai proprietari e ha aggiunto: «Il miglioramento della solidità finanziaria dell'azienda crea le condizioni per un continuo sviluppo del business verso obiettivi più ambiziosi e invia inoltre un forte segnale di fiducia a i nostri clienti e fornitori». In questo periodo di forte crisi investire su un sito produttivo è sicuramente motivo di slancio e di ripartenza: «Abbiamo superato ostacoli covid-pandemici senza precedenti e prevediamo di continuare il proficuo inizio del 2021 continuando a fornire risultati economici positivi», spiegano dalla stessa società.

Fra.Ba.

