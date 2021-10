Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:03

GLI INTERROGATORI

Sono stati trasferiti in diversi istituti penitenziari italiani i 27 componenti del clan Di Silvio arrestati martedì all'alba nell'ambito dell'operazione Scarface coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Tra ieri e mercoledì il giudice Rosalba Liso ha proceduto agli interrogatori dei destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare, accusati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, furto, detenzione e porto abusivo di armi. In prima battuta sono stati ascoltati il capofamiglia Giuseppe Di Silvio detto Romolo, Carmine Di Silvio Porcellino, Ferdinando Di Silvio Prosciutto, Costantino Di Silvio Costanzo e Alessandro Zof : tutti hanno scelto di rimanere in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere. Soltanto Zof, assistito dagli avvocati Alessia Vita e Marco Lucentini, ha rilasciato alcune spontanee dichiarazioni dichiarandosi estraneo ai fatti che gli vengono contestati ma poi non ha risposto alle domande del giudice. Anche ieri raffica di interrogatori per i 15 arrestati che sono detenuti presso le carceri di Sulmona, Terni e Velletri. Si tratta di Fabio, Salvatore e Alessandro Di Stefano, Daniel Alessandrini, Riccardo Mingozzi, Mirko Altobelli, Angelo Crociara, Mirko Lolli, Daniel De Ninno, Marco Ciarelli, Simone Di Marcantonio, Marco Di Stefano, Antonio Di Silvio Patatino, Manuel Agresti e Casimiro Ciotti. Gli interrogatori, ai quali ha partecipato anche il sostituto procuratore Luigia Spinelli, si sono svolti con il sistema del collegamento audio-vide con gli avvocati Sandro Marcheselli, Oreste Palmieri, Luca Melegari, Alessandro Farau, Maurizio Forte. Anche in questo caso gli indagati hanno preferito rimanere in silenzio. Oggi gli interrogatori delle altre sei persone agli arresti domiciliari: Anna Di Silvio Gina, Romualdo Montagnola, Yasine Slimani, Sara Bianchi, Roberto Di Silvio Berzotto e Marco Maddaloni il Pittore.

Elena Ganelli

