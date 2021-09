Giovedì 30 Settembre 2021, 05:02

GLI APPUNTAMENTI

La campagna elettorale per le amministrative di Latina volge alle battute finali con una serie di appuntamenti. La giornata di oggi, 30 settembre, inizia con la visita nel capoluogo pontino di Silvia Costa, già europarlamentare del Pd, e attuale commissario straordinario di Governo per il recupero dell'ex carcere borbonico sull'isolotto di Santo Stefano a Ventotene. L'appuntamento è alle 10 per un tour con il consigliere regionale Enrico Forte e il sindaco uscente Damiano Coletta ricandidato alla stessa carica. Sempre oggi ma alle 17.30, in via Pancini (nei pressi della Pucceria) sarà presentato il progetto di riqualificazione del mercato annonario. La relazione è affidata al progettista, l'architetto Simone Bove. Interverranno il candidato sindaco Coletta e la candidata consigliera comunale Celina Mattei della lista Per Latina 2032. La coalizione del sindaco uscente chiuderà la campagna elettorale domani, dalle 21, in viale Italia con l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato del Pd. Alle 18.30, di oggi, presso il Circolo cittadino, avrà luogo Donne e democrazia: dall'Afghanistan una sfida globale. L'iniziativa è di Nicoletta Zuliani, candidata sindaco con un'omonima lista composta. A relazionare sul tema saranno Fawzia Koofi, deputata al parlamento afghano, Arif Oryakail, responsabile salute Aicf in Afghanistan e Benedetto Della Vedova di + Europa, sottosegretario degli Affari Esteri. Interverrà anche, oltre alla candidata sindaco, la candidata consigliera comunale Patrizia Lumaca di + Europa. Zuliani chiuderà la campagna elettorale domani con un evento, a partire dalle 19, all'Evergreen. Il candidato sindaco Antonio Bottoni, in pista con due civiche e la Fiamma Tricolore, incontrerà questa sera alle 19, con i candidati consiglieri, sostenitori e simpatizzanti a Tor Tre Ponti, nei pressi della chiesa, e a seguire da Signorotto a Borgo Piave. Previsto intrattenimento musicale. L'ultimo evento venerdì davanti al point di via Cesare Battisti. La coalizione di centrodestra, ed in particolare la Lega, che sostiene la corsa di Vincenzo Zaccheo sindaco sarà impegnata questa sera alle 20, in piazza Dante, dove è atteso il senatore Matteo Salvini. Domani evento conclusivo dalle 18 in largo Tartini. Annalisa Muzio, candidata sindaco, con Fare Latina e il Pli chiuderà la campagna elettorale domani sera alle 19 a largo Palos de la Frontera. L'appuntamento conclusivo della campagna elettorale del candidato sindaco Tonino Mancino sarà domani a partire dalle 18 presso la casa cantoniera di Borgo Sabotino . Saranno presenti Serena Pellegrino, della segreteria nazionale di SI e la senatrice Elena Fattori.

Rita Cammarone

