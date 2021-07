Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

CALCIO

Un'estate all'insegna del divertimento e della spensieratezza quella che ci si prepara a vivere presso il campo sportivo dell'U.S. Samagor. Dopo aver concluso la stagione agonistica, prende il via il Summer Camp, strutturato su due settimane. Dal 12 al 16 luglio e dal 19 al 23 luglio, presso l'impianto sportivo in erba sintetica di Latina, sarà possibile prendere parte ad un'esperienza formativa pensata per rendere unica la stagione estiva per i ragazzi nati dal 2006 al 2016.

Un appuntamento nato in collaborazione con Calcio Giovani Latina e il partner Gicart Srl: dalle 7.45 del mattino fino alle 17.15 sono in programma tutta una serie di attività e allenamenti con i tecnici qualificati, intervallati da una pausa ristoro di qualità. Già diverse le richieste di prenotazione, ma c'è ancora posto per trascorrere giornate uniche insieme ai propri coetanei in un ambiente ospitale, come sottolineato anche dal responsabile dell'attività di base, Omar Berti: «Siamo felici di essere ripartiti con tutte le formazioni del settore dopo un periodo molto complicato, c'era voglia di tornare in campo, rivedere gli amici, affrontare delle competizioni e poter esultare dopo un gol. Proprio in questi giorni abbiamo terminato l'annata agonistica con dei tornei regionali che ci hanno dato grandissime soddisfazioni e adesso vogliamo concedere un'ulteriore possibilità a tutti i ragazzi che amano il calcio o che semplicemente desiderano trascorrere le giornate estive in armonia. Con il nostro Summer Camp, formula che ha dato risultati eccellenti nelle edizioni precedenti, i ragazzi e le ragazze avranno modo di giocare all'interno di un impianto all'avanguardia, seguiti da allenatori qualificati. Attività fisica, la giusta alimentazione e tanto entusiasmo. Sono questi gli ingredienti che caratterizzano il nostro Summer Camp». Per tutte le info è possibile contattare il 377 0973421 oppure recarsi direttamente presso la segreteria della U.S.Samagor.

