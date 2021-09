Giovedì 23 Settembre 2021, 05:02

CALCIO

Il Gladiator 1924 si conferma la bestia nera per l'Insieme Formia. Dopo il doppio successo in campionato della passata stagione ieri al Mario Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere i sammaritani infliggono un altro dispiacere ai tirrenici staccando l'accesso ai sedicesimi di Coppa Italia.

Si ferma dunque al primo turno della competizione il cammino della compagine di Sasà Amato, sconfitta 1-0 per la rete firmata al 22' del primo tempo dal centrocampista classe 2001 Perrino, bravo a sfruttare l'azione di Passaro e infilare di piatto destro il portiere Zizzania.

Nel primo tempo partenza forte dei padroni di casa con le occasioni capitate al 6' e al 15' a Sall e Passaro, prima della risposta biancazzurra nel breve giro di un minuto, dal 26' al 27', con il fantasista Ricciardi che a botta sicura trova un reattivo Savelloni e sulla susseguente azione il suo cross leggermente deviato sbatte sulla traversa.

Ad inizio di ripresa pareggio sfiorato da Durazzo che mira all'angolino ma la conclusione esce di un soffio e al 20' è una punizione di Baglione dai 25 metri a mancare l'incrocio. Ad un quarto d'ora dall'epilogo il Gladiator con il neo entrato Barone ha una doppia chance ma difetta di precisione.

Nel finale i pontini cercano invano il pari con Ricciardi e Baglione, prima del clamoroso 2-0 sprecato dai casertani con Novello.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA