© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIALo diceva Ghandi: La forza non deriva dalla capacità fisica. Piuttosto deriva da una volontà indomita e se sei nata nel 1921, nel pieno di una pandemia globale e hai vissuto, nell'ordine, la crisi del 1929, la Grande Depressione, la dittatura del ventennio e una guerra mondiale, il Covid-19 non fa poi così tanta paura. Ne sa qualcosa la signora Giuseppa Ciarlo, che, dopo aver affrontato e sconfitto il virus, ha festeggiato la sua guarigione spegnendo 100 candeline.Setina doc, appassionata di ricamo e delle tante altre arti perdute della tradizione locale, Giuseppa incarna alla perfezione l'ideale della donna forte d'altri tempi. Per questo, dopo esser risultata positiva al Covid-19, insieme agli altri ospiti della comunità alloggio per anziani Villa Marina, non si è data per vinta; ha affrontato la malattia con coraggio ed è riuscita a superare questo ennesimo ostacolo giusto in tempo per festeggiare al meglio i suoi 100 anni. I festeggiamenti si sono tenuti mercoledì, presso la struttura di via Collegrotte che la ospita ormai da diverso tempo.Il compleanno di Giuseppa è stata l'occasione per festeggiare anche la guarigione di tutti gli altri ospiti della struttura e degli stessi operatori che quasi due mesi fa erano risultati positivi al Covid-19. Quello di Villa Marina, infatti, con 13 pazienti e 5 membri del personale positivi, era stato un focolaio in piena regola che aveva fatto sì che la struttura di assistenza si trasformasse, per un periodo, in un vero e proprio Covid-Hospital, con gli operatori sanitari risultati positivi che si sono presi cura degli anziani ospiti della struttura. Hanno combattuto tutti insieme contro un nemico comune e poche settimane fa hanno finalmente tirato un grande sospiro di sollievo, quando tutti quanti sono risultati negativi al tampone.«Non è stato facile - spiega uno dei responsabili della struttura, Dino Palombi - soprattutto per i nostri operatori, che hanno lavorato sodo ininterrottamente per due mesi. Fortunatamente solo due dei nostri ospiti hanno avuto sintomi rilevanti. Giuseppa, la signora centenaria, invece, ha affrontato il virus in maniera del tutto asintomatica, non ha accusato neppure un raffreddore. È una persona lucidissima - ha spiegato Palombi parlando ancora della signora Ciarlo - il giorno del suo compleanno i suoi nipoti sono venuti a farle gli auguri dalla recinzione esterna, lei li ha riconosciti uno ad uno e ne è stata entusiasta».La storia della signora Ciarlo, fra le tante tragiche notizie cui assistiamo inermi nell'ultimo periodo, è un raggio di sole nel bel mezzo della tempesta, uno spiraglio di luce che fa capolino. La speranza, come è ovvio, è che torni presto il sereno e che i tanti anziani come lei possano tornare ad abbracciare i propri cari senza timori. Nel frattempo, Giuseppa festeggia il suo traguardo più grande e non si lamenta, non lo ha fatto mai a detta dei responsabili della comunità che la ospita, forse è proprio questo il segreto per arrivare a 100 anni.Francesca Leonoro© RIPRODUZIONE RISERVATA