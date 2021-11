Martedì 16 Novembre 2021, 05:05

LA TRATTTIVA

Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, potrebbe presentare già domani la sua giunta. Coletta ha infatti ormai assunto le sue decisioni in merito, e si riserva un ultimo giorno per gli ultimi confronti e predisporre così al meglio la comunicazione dei nomi.

Nomi che, al momento, non presentano novità rispetto a quelli emersi nelle ultime ore. Confermata anche nelle indiscrezioni di ieri la forte probabilità che Francesca Pierleoni, Dem dell'area di Enrico Forte, sia vice sindaco, con una delega al welfare; seguono poi gli altri nomi di Pietro Caschera, Adriana Calì, Massimo Mellacina, Laura Pazienti. Dentro ci saranno le due caselle politiche di Simona Lepori e Dario Bellini, confermati nelle deleghe che già avevano nella precedente amministrazione, Attività produttive e Ambiente. Sette nomi: gli altri due verranno poi, in base alle evoluzioni dei rapporti con il centrodestra.

CENTRODESTRA

Già, perché, nonostante le dichiarazioni delle ultime settimane da parte di FI, FdI, Lega e Latina nel Cuore, che chiedevano a gran voce una giunta esclusivamente tecnica, e con nessun ingresso in giunta, dalla riunione di domenica è emersa la posizione differente della Lega che, seguendo la linea espressa da Giovanna Miele e Massimiliano Carnevale, ribadisce: o dentro, perché per accettare il programma del Patto per Latina proposto dal primo cittadino bisogna poterlo controllare, anche stando al governo della città, o fuori, mettendo in sicurezza il Bilancio e poi tutti a casa. Emblematici due episodi: il primo è quello della quasi assenza di FI alla riunione di ieri (anziché i segretari, provinciale o comunale, ruoli presenti per gli altri partiti, c'era il capogruppo, Giuseppe Coluzzi), e il fatto che un annunciato comunicato stampa sia arrivato soltanto ieri, a 24 ore di distanza.

Un comunicato in cui le forze politiche affermano come nella riunione «è stata ribadita dai fatti oltre che nelle parole l'unità del centrodestra in questa delicata fase amministrativa, come dimostra l'elezione del presidente del consiglio comunale nella figura di Raimondo Tiero. È stato concordato di voler lavorare congiuntamente nel solo interesse della città e dei cittadini di Latina. Per questo è indispensabile che venga presentata alla città una squadra di Governo di alto profilo tecnico. Il centrodestra intende dare il suo contributo ed essere decidente e decisivo per una rinascita della città».

CAPIGRUPPO E COMMISSIONI

Ieri mattina si è infine svolta la prima conferenza dei capigruppo della nuova amministrazione, alla presenza di tutti i presidenti dei gruppi consiliari, del presidente del Consiglio, Raimondo Tiero, e dei suoi vice. Relativamente alla composizione delle commissioni, la conferenza ha stabilito di attendere prima le comunicazioni del sindaco sulle deleghe di giunta, dato che a ogni assessore corrisponderà una commissione di riferimento. Le commissioni si svolgeranno con ogni probabilità in aula consiliare, per poter mantenere il distanziamento necessario, e anche per poterle trasmettere in streaming video. Infine, le stanze dei gruppi consiliari: la maggioranza di centrodestra in Consiglio, preme per tornare negli ambienti di via Farini, in uso fino al 2015, e oggi utilizzati come deposito di mobili e archivio, ingombri di masserizie e documenti. Questa scelta sarebbe dettata dalla volontà di avere maggiore autonomia in giorni e orari: attualmente le stanze dei gruppi sono all'interno del municipio, accanto alla sala Europa, e soggette quindi agli orari di apertura del Comune.

Andrea Apruzzese

