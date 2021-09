Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

Nel suggestivo scenario del lago di Candia, nel Canavese (30 km da Torino), l'ultimo bacino con elevata naturalità della pianura padana piemontese, spiccano le performance della sezione giovanile delle Fiamme Gialle di Sabaudia assoluta dominatrice ai campionati italiani di società con due titoli tricolori e due bronzi. Il primo exploit gialloverde porta la firma nel doppio Under 17 del tandem formato da Giulia Zaffanella e Natali Ferrieri Manoche, che coronano uno splendido 2021 aggiudicandosi la vittoria con il tempo di 7.36.33, staccando di 5 secondi e 70 Sara Torregiani e Noemi De Vincenzi (Nettuno Trieste) e di dieci Alessandra Grasselli e Gloria Beranti della Canottieri Eridania di Casalmaggiore (Cremona). Una soddisfazione non da poco per la 16enne del capoluogo che studia al terzo anno del Liceo Scientifico ordinario G.B. Grassi di Latina - nei primi due anni ha ottenuto sempre la media dell'8 - che ha iniziato ad appassionarsi al mondo del remo da quando aveva 9 anni. Seguita dai tecnici Nicola Moriconi e Rocco Pecoraro, la Zaffanella si allena tutti i giorni al centro remiero di Sabaudia. Insieme da cinque anni, le due enfant prodige (la Ferrieri è di Pontinia) sono un duo da seguire con attenzione. Giulia, capovoga, amante degli animali e della musica e in particolare della cantautrice americana Ariana Grande, alle medie quando frequentò l'Istituto Comprensivo Alessandro Volta di Latina ha ricevuto la borsa di studio dalle Fiamme Gialle. Con Natali, ragazza più potente, ha trovato un equilibrio e un mix perfetto.

Andrea Gionti

