Sabato 30 Ottobre 2021, 05:05

GIUDIZIARIA

Tre pesanti condanne ieri per altrettanti imputati accusati di detenzione a fini di spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Renato Gargiulo, 44 anni, Marco Barsi, anche lui 44enne e Italo Di Spigna di 43 anni, tutti di Latina, erano stati arresati in due momenti diversi nell'ambito della stessa inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza a gennaio e febbraio di quest'anno.

LE CONTESTAZIONI

A Barsi e Gargiulo viene contestata la detenzione di 63 grammi di cocaina corrispondenti a 341 dosi, 25 grammi di hascisc corrispondenti a 340 dosi e 8 grammi di cannabis, sostanze rinvenute nelle rispettive abitazioni e anche nei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda invece Di Spigna e Barsi presso il luogo di lavoro i militari delle Fiamme gialle hanno rinvenuto 149 grammi di hascisc per complessive 1653 dosi e 17 grammi di canapa equivalenti a 91 dosi. Ieri mattina i tre sono comparsi davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa per il processo con giudizio immediato nel quale erano chiamati a rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il processo si è svolto, su richiesta del collegio difensivo formato dagli avvocati Alessia Vita, Stefania Caporilli, Oliviero Sezzi e Moreno Gullì, con il rito abbreviato per poter beneficiare dello sconto di un terzo sulla pena.

L'accusa, rappresentata dal pubblico ministero Giuseppe Miliano, al termine della requisitoria, ha chiesto una condanna a quattro anni e mezzo per Gargiulo, a cinque anni per Barsi e a due anni e quattro mesi per Di Spigna. A conclusione della camera di consiglio è arrivata la sentenza del gip che ha leggermente ridimensionato le pene condannando Gargiulo a quattro anni e un mese, Barsi a quattro anni e mezzo e Di Spigna a due anni e due mesi.

E. Gan.

