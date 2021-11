Sabato 20 Novembre 2021, 05:02

GIUDIZIARIA

Sono stati interrogati ieri mattina Renato Barbieri, 55 anni, e la sorella Roberta di 56 anni, raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di una indagine su estorsioni commesse all'interno del carcere di Latina.

I due il primo raggiunto dal provvedimento a via Aspromonte dove era già detenuto, la seconda posta agli arresti domiciliari sono accusati a vario titolo di estorsione aggravata ed accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Gli investigatori del Comando provinciale dei carabinieri con la collaborazione della polizia penitenziaria hanno scoperto che Renato Barbieri, insieme alla sorella e alla compagna, hanno costretto il detenuto che divideva la cella con Barbieri nella casa circondariale di via Aspromonte, ad effettuare una serie di ricariche postepay e a consegnare denaro in contante alla moglie, Alessia Gargiulo arrestata in flagranza di reato il 1 settembre scorso.

A presentare la denuncia i familiari della vittima che materialmente hanno eseguito i versamenti.

Nell'interrogatorio di ieri mattina Barbieri, assistito dall'avvocato Adriana Anzeloni, ha risposto alle domande del magistrato negando di avere mai minacciato il compagno di cella. «Avevo un buon rapporto con lui» ha raccontato durante il colloquio respingendo le accuse di estorsione e ammettendo soltanto la disponibilità del microtelefono cellulare completo di un caricabatterie artigianale illegalmente detenuti. Anche Roberta Barbieri, assistita dall'avvocato Francesca Roccato, ha risposto alle domande precisando di non avere più rapporti con il fratello. «Non parlo più con lui da tempo» ha sottolineato, poi ha negato di avere mai preso soldi dai familiari del detenuto che divideva la cella con Renato.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo l'accusa la donna era la beneficiaria di una serie di ricariche postepay per un totale complessivo di circa 500 euro. In meno di un mese dal 19 luglio al 9 agosto scorsi sotto minacce per la propria incolumità fisica la vittima ha commissionato ai propri familiari cinque operazioni di ricarica su postepay per 150, 600, 600, 400 e 595 euro oltre ai 950 euro consegnati alla moglie di Barbieri.

