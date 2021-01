© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOUna fila di 50/60 persone che si sviluppa per tre piani, lungo le scale e nei corridoi dell'edificio di via Vespucci e un tempo di attesa per accedere all'ufficio di non meno di un'ora e mezza. Benvenuti nell'Ufficio del giudice di pace di Latina dove tutte le regole sul distanziamento sociale per contenere il contagio da Covid praticamente non esistono e dove ogni giorno si consuma una vera e propria via Cruscis per avvocati e cittadini che devono accedere alle cancellerie. Uno scenario inquietante quello che viene descritto nella lettera che il commissario straordinario dell'Ordine degli avvocati Giacomo Mignano ha scritto al presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti denunciando «una situazione giunta ormai al punto di non ritorno per gli uffici di via Vespucci». Un girone dantesco per una struttura chiamata a trattare ogni anno circa 10mila fascicoli e che dovrebbe rappresentare, scrive Mignano «un volano per l'economia locale mentre sta diventando una vera e propria zavorra». La situazione sembra essere addirittura peggiorata alla ripresa delle attività dopo la pausa per le festività natalizie quando, per vacanza del personale, è stata eliminata ogni distinzione tra cancelleria penale e civile: questo ha prodotto, per il limitato numero di addetti, il formarsi quotidiano di una lunghissima fila composta dalle quarata alle cinquanta persone. «Una coda imbarazzante spiega ancora il commissario dell'Ordine che corre per i tre piani dell'edificio in barba ad ogni più elementare regola sul distanziamento sociale per evitare la diffusione del Covid, coda che si confonde con persone che si devono recare negli altri uffici dell'edificio». I tempi di percorrenza sono decisamente estenuanti: per accedere alla cancelleria ci vuole almeno un'ora e mezza. «Oltre alla inqualificabile situazione logistica scrive ancora Mignano al Presidente del Tribunale vanno stigmatizzati i biblici ritardi nell'evasione delle pratiche: per ottenere il rilascio di una formula esecutiva sono necessari circa sei mesi, tempi raccapriccianti». «In questo disperato contesto aggiunge è necessaria una immediata inversione di tendenza rispetto a questa inconcepibile deriva dando pieno e definitivo impulso alle modalità telematiche di inoltro degli atti così come previsto dal protocollo sottoscritto a luglio 2020 e rimasto lettera morta e ricercando ulteriori strumenti migliorativi».Elena Ganelli© RIPRODUZIONE RISERVATA