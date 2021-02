© RIPRODUZIONE RISERVATA

I DISAGINell'ufficio del giudice di pace di Latina fascicoli e pratiche vengono gestiti ancora con il sistema cartaceo. E ogni giorno nei locali di via Vespucci gli utenti sfidano il Covid con assembramenti che violano le elementari norme di distanziamento e moltiplicano a dismisura il rischio di contagio. Quell'ufficio è diventato il buco nero del sistema giudiziario pontino tanto da meritare una citazione nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario del presidente della Corte di Appello di Roma. Dopo il commissario dell'Ordine degli avvocati Mignano anche i sindacati hanno scritto al presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti per chiedere l'attivazione di un tavolo di confronto, aperto anche all'avvocatura, per individuare soluzioni condivise il cui obiettivo deve essere «alleviare le criticità con soluzioni innovative sul piano informatico e, soprattutto, attraverso applicazioni di personale da altri uffici distrettuali». Il quadro generale, allo stato degli atti, non lascia ben sperare. Innanzitutto per la vistosa carenza di personale che coinvolge sia i giudici che il personale amministrativo: a fronte di una previsione della pianta organica di 15 unità in servizio ci sono soltanto 8 impiegati destinati a diventare 7 da marzo per il collocamento a riposo di un operatore giudiziario. Per quanto riguarda i giudici onorari dei 25 previsti in servizio ce ne solo soltanto 9 e non è previsto alcun nuovo arrivo. «Le criticità investono sia la cancelleria civile che quella penale spiegano il rappresentante di Confsal Unsa Quirino Leomazzi e quello della Funzione pubblica Cgil Vittorio Simeone - nel civile si sconta la mancata informatizzazione dei servizi per ritardi dell'amministrazione centrale che aveva promesso l'attivazione del Processo Civile Telematico. La gestione cartacea dei fascicoli, da un lato produce un elevato afflusso dell'utenza per iscrivere a ruolo i fascicoli, depositare atti endoprocessuali o chiedere la visione dei fascicoli e l'estrazione di copie, dall'altro espone gli impiegati ad un elevato rischio di contagio da Covid».Decisamente insostenibile l'organizzazione delle udienze civili con ruoli che sfiorano i cento fascicoli, ulteriore fattore di affollamento dei locali mentre presso la cancelleria penale l'unico funzionario addetto è assente per malattia da circa un mese e l'unico operatore giudiziario è in ferie obbligatorie per il prossimo pensionamento: tale circostanza ha portato ad unificare le due cancellerie. «Le criticità in cui versano i servizi sottolineano i rappresentanti sindacali nella lettera al presidente del Tribunale - non sono imputabili a responsabilità dello sparuto contingente d'impiegati in servizio: si consideri che la presenza media di personale è di 4/5 unità, considerate le assenze dovute a ferie, malattie, smart-working per due unità fragili. E' necessario concludono Leomazzi e Simeone attivare un tavolo di confronto, aperto anche all'Avvocatura, per trovare soluzioni condivise e, in caso attraverso l'attivazione di collaborazioni con il Consiglio dell'Ordine per la ricezione degli atti ed il rilascio copie».Nel frattempo proprio stamattina dovrebbe tenersi la riunione richiesta dall'Ordine degli avvocati con il presidente del Tribunale e il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.Elena Ganelli© RIPRODUZIONE RISERVATA