9 Marzo 2021

GIUSTIZIA

Da ieri c'è un nuovo dirigente all'Ufficio del Giudice di pace di Latina. Si tratta di Vittorio Simeone, responsabile della sezione lavoro del Tribunale, che sostituisce Remigio Pecchia il quale si trasferirà a piazza Buozzi. Il provvedimento è stato adottato dal Presidente del Tribunale di Latina Caterina Chiaravalloti che sul trasferimento ha ottenuto il parere favorevole del Ministero della giustizia. La decisione nasce dalla constatazione che gli uffici giudiziari di via Vespucci sono diventati praticamente una sorta di girone dantesco con decine e decine di utenti costretti quotidianamente a file anche di un'ora per poter accedere ai locali: una situazione che se già in tempi normali rappresentava davvero un brutto biglietto da visita per l'amministrazione della giustizia, in tempi di pandemia e con la necessita di mantenere le distanze e evitare assembramenti è risultata non solo impraticabile ma anche pericolosa per il rischio di contagi. Nel corso dell'ultimo anno il vertice del Palazzo di giustizia e l'Ordine degli avvocati hanno messo in campo una serie di interventi che però non hanno prodotto risultati apprezzabili, al contrario la situazione è andata degenerando. Poco più di un mese fa il commissario dell'Ordine forense aveva denunciato nuovamente con una lettera alla Chiaravalloti i tempi di attesa inaccettabili e le code per le scale, nei corridoi e nelle stanze senza alcun rispetto per le norme sul distanziamento che il Covid impone. Oltre a ciò le denunce degli avvocati riguardano gli incredibili ritardi nell'evasione delle pratiche: per ottenere il rilascio di una formula esecutiva sono necessari circa sei mesi. Alla fine, fallito ogni precedente tentativo, e dopo una serie di incontri tra commissario dell'ordine e presidenza di piazza Buozzi si è deciso di intervenire in maniera drastica: sostituendo il dirigente di via Vespucci con un collega del Tribunale, sostituzione che ha ottenuto nelle scorse settimane il via libera del Ministro della giustizia. Si attende l'avvio del Protocollo rimasto finora inapplicato sull'invio telematico degli atti per quanto riguarda i procedimenti civili.

E. Gan.

