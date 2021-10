Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:03

Sperando nel bel tempo, l'associazione culturale Setia Plena Bonis, ha aderito alla Giornata nazionale del camminare. La manifestazione, che si svolge ogni anno solitamente durante la seconda domenica di ottobre, prevede l'organizzazione di centinaia di iniziative in tutta Italia che portano migliaia di persone a camminare per le strade di piccole e grandi città, per i sentieri di campagna e in ogni ambiente. L'associazione culturale setina è da anni impegnata sul territorio per promuovere eventi culturali, tradizionali e ambientali, quindi questa iniziativa rientra in pieno tra le sue attività, come spiega il presidente Alessandro Mattei: Il camminare non è solo una sana abitudine che fa bene al corpo e allo spirito. Abbiamo aderito con convinzione a questa importante iniziativa nazionale perché crediamo che il camminare sia anche un impegno civico che, come sostiene la FederTrek, ha la potenzialità di innescare un ciclo virtuoso per un nuovo stile di vita che renda marginale l'uso dell'auto e contribuisca allo sviluppo sostenibile.

L'evento prevede una passeggiata naturalistica presso il sentiero Valle Tre Pozzi in località Longara a Sezze. L'appuntamento è per le ore 8 presso la Pizzeria Come una Volta in località Chiesa Nuova a Sezze. Alle ore 8.30 sarà inaugurata una mostra fotografica dei fratelli Alessandro e Antonio Di Norma. Subito dopo si partirà per il sentiero. Durante la passeggiata, guidata da un naturalista e da un olivicoltore, ci sarà una tappa presso uno stallo pastorizio a cura del Centro Ippico Semprevisa e una visita guidata presso il rifugio dei Butteri dei Monti Lepini. Alle ore 13 pranzo al sacco con animazione del gruppo scout Sezze 1 e ritorno previsto alle ore 16. L'associazione consiglia un abbigliamento adatto al trekking anche in caso di avversità meteo. L'escursione è classificata di media difficoltà. Per info: 3388610970 oppure 3343728355.

