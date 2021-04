18 Aprile 2021

GIRONE G

L'Insieme Formia nella tana della capolista Monterosi. Dopo la bella ma sfortunata prestazione nel turno infrasettimanale contro la Vis Artena, seconda forza del torneo, per i biancazzurri arriva oggi (ore 15) l'esame di laurea. L'occasione è ghiotta soprattutto per i viterbesi, che, approfittando delle soste forzate del tandem Vis Artena-Latina, cercano l'allungo decisivo: la prima della classe ha finora collezionato 60 punti e ha un vantaggio importante di nove e tredici lunghezze sulle dirette inseguitrici. Sarà l'ultimo turno prima della sosta di due settimane (25 aprile e 2 maggio) per lasciare spazio ai recuperi che, per il girone G, ammontano a ben 14 gare.

L'Insieme Formia non conoscerà pause considerando che mercoledì 21 ospiterà al Washington Parisio il fanalino di coda Giugliano per avvicinare ancor di più l'obiettivo dichiarato della salvezza: attualmente il distanziamento dalla zona play-off è di nove punti.

«In classifica potevamo sicuramente stare più in alto spiega il tecnico Sasà Amato Creiamo tanto, ma concretizziamo poco. I risultati delle nostre avversarie ci hanno agevolato, ma dipende soltanto da noi stessi. Il Monterosi? È una squadra forte in tutti i reparti che sta dominando la stagione, ma non sono queste le partite che dobbiamo vincere. La sospensione momentanea del campionato? Ormai è diventato un giro d'Italia a tappe ma non è facile gestire questo tipo di situazioni durante la pandemia». L'unico assente è il capitano e centrale difensivo Pirolozzi. Per il resto formazione al completo, con il bomber argentino Gomez al centro dell'attacco e voglioso di ritornare a segnare per mantenere il comando della classifica cannonieri che attualmente lo vede in testa con 13 reti, ex aequo con Alonzi (Vis Artena). A dirigere il match valido per la 10^ di ritorno è Lorenzo Maccarini di Arezzo, assistito da Massimo Vagheggi di Arezzo e Gabrio Pulcinelli di Siena.

Andrea Gionti

