18 Aprile 2021

GIRONE F

L'Aprilia intende raddoppiare. Dopo il bel successo, nell'incontro infrasettimanale, per 4-1 sul campo del Porto Sant'Elpidio i biancocelesti vogliono afferrare altri tre vitali punti. Per raggiungere questo scopo, tutt'altro che facile, devono superare al Quinto Ricci, alle 15, lo scoglio Recanatese. «Andiamo ad affrontare una squadra che avrebbe dovuto fare un campionato di vertice. La Recanatese possiede una rosa importante che all'inizio, causa Covid-19, ha saltato tante partite e si è trovata a rincorrere. Piano piano sta rivenendo fuori e quando giochi tante partite attaccate una all'altra non è mai facile puntualizza il tecnico dell'Aprilia Giorgio Galluzzo Dobbiamo dimenticare il nostro successo ai loro danni dell'andata in quanto questa sarà tutt'altra gara. Un po' perché le partite non sono mai uguali un po' perché giochiamo contro una formazione in fiducia e che ha recuperato dei giocatori di valore. Sarà un avversario da aggredire e da non far giocare. Se gli lasci campo o spazi di gioco possono metterti in difficoltà. Bisogna essere bravi a compiere una grande fase di non possesso ed egualmente capaci nella gestione del pallone e cercare di avere il più possibile il dominio della gara in mano». I pontini sono in salute è sarebbe fondamentale ottenere la seconda vittoria consecutiva per continuare la risalita in classifica. «Conquistare il bottino pieno sarebbe il top. La Recanatese è sopra a noi di due punti. Dobbiamo provare in tutti i modi a riagganciarli conclude il mister - La vittoria trasmetterebbe continuità, tranquillità, fiducia e autostima. Sono convinto che i ragazzi, come hanno sempre fatto, daranno il massimo. Mi aspetto una grande partita». Erik Laghigna, 5 reti in stagione, è uno degli attaccanti che avrà il compito di scardinare la difesa rivale: «Vorranno rifarsi del 1-4 dell'andata. I nostri avversari cercheranno di portare a casa più punti possibili. Giocheremo per vincere a tutti i costi. Dobbiamo sfruttare il momento. Vogliamo la seconda vittoria consecutiva».

Dario Battisti

