Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:06

MUSICA

È in programma venerdì al circolo cittadino di Latina un concerto con i nuovi talenti dei corsi di alto perfezionamento dell'accademia nazionale di Santa Cecilia. Si esibiranno due trii, L'arciduca di Beethoven e il Trio in la minore di Ravel.

Si tratta del terzo appuntamento con i concerti d'Autunno del Campus Internazionale di musica. L'appuntamento è alle 18 e vedrà la partecipazione di cinque talenti provenienti dal corso di alto perfezionamento in musica da Camera di Carlo Fabiano dell'Accademia ceciliana: sono le violiniste Anna Chulkina e Gaia Paci, al violoncello Alfredo Pirone e Chiara De Santis, e al pianoforte Carlo Angione.

Giovani musicisti - tutti italiani ad eccezione della russa Anna Chulkina -, che nonostante la giovane età vantano già un percorso artistico di rilievo, con premi e riconoscimenti internazionali, collaborazioni con noti ensemble e orchestre, partecipazioni a festival musicali, e un percorso formativo segnato da masterclass e corsi con alcuni dei più noti musicisti. In due diverse formazioni - Angione suona con entrambe - proporranno appunto musiche di Beethoven e Ravel. Il Campus comunica inoltre un cambiamento nel programma dei Concerti d'Autunno che riguarda il Trio Sergej il 26 novembre. L'agenda del Trio è stata stravolta dagli esiti del Concorso Internazionale Chopin di Varsavia che ha visto, come è noto, Leonora Armellini, pianista della giovane formazione, classificarsi finalista nella prestigiosa competizione. Il risultato ha determinato nuovi e inattesi impegni per l'artista, che non le permetteranno di esibirsi a Latina con gli altri due musicisti il 26 novembre. Il concerto è dunque rimandato. Il nuovo concerto ospita il Trio Eidos, composto da artisti già noti al pubblico pontino: Ivos Margoni (violino), Stefano Bruno (violoncello) e Giulia Loperfido (pianoforte). Per assistere green pass obbligatorio e biglietti da prenotare scrivendo a info@campusmusica.it o su Whatsapp al numero 3297540544 (fino alle 13 del giorno di concerto).

