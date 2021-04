27 Aprile 2021

La Boxe Latina ha scritto un'altra bella pagina di storia lo scorso fine settimana grazie alle vittorie ottenute da tre atleti nerazzurri al torneo nazionale Italia Alberto Mura, disputato a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. I campioncini in erba della Boxe Latina sono Mattia Turrin, Derek Fè e Loris Manolito Leone, che nelle rispettive categorie di età e peso, si sono distinti nella vetrina della Federazione Pugilistica Italiana riservata ai migliori prospetti di ogni regione. Dopo l'edizione precedente annullata per la pandemia, il torneo ha assunto ancora maggior significato per il rilancio del vivaio del movimento pugilistico italiano. E lo dicono i numeri, che attestano la partecipazione di 240 atleti suddivisi in Schoolboy (57), Junior (90), Youth 2004 (44) e Youth 2003 (48). Per la Boxe Latina si tratta di giovani pugili cresciuti in casa, che hanno messo piede nella palestra di via Aspromonte in tenerissima età. Negli Schoolboy 42 kg, braccia al cielo per Mattia Turrin, figlio del presidente della Boxe Latina Mirco, che ha seguito la tradizione di famiglia iniziata con il nonno Domenico Prezioso. Mattia in semifinale si è trovato davanti il pugliese Tommaso Scarpa dell'Accademia Pugilistica Andriese, con verdetto unanime dei cinque giudici a favore del pontino. Stesso andamento in ciascuna delle tre riprese della finale, contro Alessandro Crabargiu, triestino della Singha Team: vittoria ai punti, tutti e cinque i cartellini a proprio favore. Negli Schoolboy 44 kg, successo per Derek Fè che in finale ha avuto la meglio sul siciliano Nicolo Ferrara, della Pugilistica Busà. Per Loris Manolito Leone, che ha superato quota 30 match in carriera, è arrivata la seconda affermazione al Mura. Il pontino ha vinto in semifinale contro il pugliese Antonio Vecchigno (Boxe Palo), un netto 5-0 replicato poi nell'attesissima finale con Eddy Pittarello, quinto confronto con il pugile veneto della Boxe Albignasego, già tre volte in passato campione italiano. «Viviamo un sogno, tre nostri pugili, tre nostri ragazzi hanno vinto una competizione di altissimo livello - sottolineano Mirco Turrin e il maestro Rocco Prezioso - Un risultato costruito ogni giorno, consapevoli sempre di poter migliorare sulla base delle esperienze fatte. Mettiamo in bacheca questi momenti, godiamoceli per un po' e poi pensiamo ai prossimi traguardi».

