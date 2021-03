25 Marzo 2021

BOXE

La primavera porta con sé un altro grande evento targato Boxe Latina 1956. Sarà un fine settimana all'insegna del divertimento con il torneo regionale Esordienti maschile e femminile che vedrà protagonisti sul ring nuove leve di grande interesse le quali, come da regolamento, devono aver combattuto esclusivamente nell' anno solare in corso.

Da domani fino al 28 marzo al Palaboxe di via Aspromonte si confronteranno oltre 70 pugili, ragazzi e ragazze, suddivisi per fascia di età (Schoolboys/Girls, Junior e Youth) e peso. In tutto saranno rappresentate 50 società provenienti dalla regione Lazio con un programma che prevede 46 incontri in totale tra quarti, semifinali e finali. Tutti i match saranno trasmessi in diretta sui canali social (Facebook e Instragram) della Boxe Latina per dare la possibilità a tutti gli appassionati di assistere a uno spettacolo che si preannuncia emozionante. Il tutto è stato organizzato in base alle scrupolose misure sicurezza previste dalle normative nazionali anticovid e come da circolari della Federazione Pugilistica Italiana: certificato dei tamponi effettuati, controllo della temperatura, uso della mascherina per lo staff e, terminato il match, la disposizione di lasciare l'impianto. L'inizio delle gare è previsto per le ore 16 e a rappresentare la Boxe Latina ci sarà il pugile Nicolò Bordignon, mentre negli altri incontri fuori torneo combatteranno Martina Pozzi, Oscar Fanella e Mattia Turrin. Dopo la coppa Italia giovanile di giugno 2019 e la fase regionale dei campionati italiani giovanili a settembre 2020, insieme a tante altre riunioni regionali e interregionali, la Boxe Latina si appresta a vivere altre tre giornate di prestigio come è nella tradizione della longeva società pontina, attualmente insignita di altri riconoscimenti federali. In base alle classifiche di merito FPI e considerate le attività svolte nel 2020, é arrivato il primo posto nel Lazio e il nono in Italia per eventi Aob organizzati, il secondo nel Lazio e il terzo posto in Italia per quanto concerne l'attività amatoriale a cui viene dato sempre grande spazio dalla società nerazzurra. E a proposito proprio di duelli amatoriali, il club pugilistico del capoluogo pontino, dopo avere organizzato una riunione di Gym Boxe lo scorso 14 marzo, il prossimo 11 aprile avrà il piacere di ospitare le qualificazioni regionali del torneo nazionale, una kermesse di alto profilo. I match si disputeranno tutti in mattinata perché nel pomeriggio ci sarà una riunione dilettantistica che vedrà di fronte Lazio e Toscana.

«Sono tanti eventi che prevedono un lavoro decisamente importante - ha sottolineato il presidente della Boxe Latina, Mirco Turrin (foto) -, ma il pugilato merita di tornare in vetrina, tanto più in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo».

Davide Mancini

