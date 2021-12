Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:01

FUTSAL

I tempi dello spettacolo della serie A sono lontani, ma nel capoluogo pontino ci sono diverse realtà che si stanno impegnando per valorizzare il movimento del futsal. La Vis Latina Calcio a 5 si è concentrata sulle formazioni giovanili, tutte protagoniste nei campionati di competenza, senza dimenticare l'ottimo stato di forma della prima squadra, impegnata nel torneo di serie D. E poi c'è la Littoriana che, sia nel maschile che nel femminile, sta ottenendo risultati importanti.

VIS LATINA

C5 Il responsabile del settore giovanile Maurizio Landucci è assolutamente soddisfatto del percorso dei nerazzurri: «Per certi versi alcuni risultati sono totalmente inaspettati, a partire dalla serie D passando per l'Under 17 e l'Under 15. A inizio anno avevamo la consapevolezza di aver costruito gruppi di livello, ma quello che stanno facendo i ragazzi supera ogni aspettativa, considerando anche il fatto che stiamo giocando con diversi elementi sotto età. Essere nelle zone alte delle graduatorie con tutte le categorie testimonia la bontà del nostro operato e le capacità di ogni staff tecnico. A inizio stagione invece abbiamo avuto un boom di iscrizioni con più di 120 ragazzi. Desideriamo valorizzare gli atleti di Latina e, con loro, riportare questa società sui palcoscenici che merita».

LITTORIANA

Il presidente Silviano Cascarini sta portando avanti un progetto di alto profilo insieme al suo staff e i risultati sono la dimostrazione dell'ottima programmazione avviata già negli anni precedenti, sia per quanto concerne la formazione maschile che femminile. E proprio quest'ultimo roster si è rafforzato parecchio grazie all'innesto di Fabiola De Luca, con esperienze in A2, pronta ad alzare il livello di qualità del quintetto allenato da Lorenzo Patriarca in serie C. «Sono certo di aver portato in squadra una ragazza che ci darà un sostegno non indifferente per affrontare al meglio la seconda parte della stagione - assicura il numero uno del club -. Ci toglieremo molte soddisfazioni, la nostra è una società che ogni giorno prova a migliorarsi. Siamo attenti al mondo femminile quanto a quello maschile, come dimostrano le ultime operazioni di mercato». La Littoriana si è infatti assicurata le prestazioni di Gianluca Greco, con un passato nella massima serie con il Latina, proveniente dalla United Aprilia. Un colpo importante a disposizione del tecnico Padula.

