20 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







I PROGETTI

L'esperienza dei giovani in epoca Covid. Su questo tema sono partiti due progetti di ricerca del Comune di Latina con l'obiettivo di studiare gli effetti della pandemia su questa fascia di età. «È davvero prezioso il contributo che giovani e insegnanti possono dare a questi due importanti progetti di ricerca, invito tutti a partecipare afferma l'assessora alle Politiche Giovanili Cristina Leggio Acquisire una conoscenza delle esperienze, dei bisogni e delle risorse della comunità dei giovani rappresenta un'opportunità preziosa per chi si trova a dover ridisegnare la propria azione per rispondere a un tempo mutato». «La scuola è relazione sostiene l'assessore alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti ma oggi sperimentiamo continuamente nuovi modelli di relazione. Capirne l'efficacia, comprendendone potenzialità e riducendo al minimo i limiti, ela strada da seguire». La prima ricerca nasce all'interno del progetto Sogni e Bisogni, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito per il Comune dall'Ati Lattanzio Kibs e Cooperiamo Insieme. Il Progetto comprende, oltre all'attivitadello Sportello InformaGiovani, la realizzazione di studi di ricerca-azione finalizzati a fornire dati, informazioni e soluzioni strategiche all'Amministrazione Comunale per la pianificazione a breve-medio termine in materia di politiche giovanili. E' rivolto a studentesse e studenti dalla prima alla quinta superiore a Latina e ai docenti che operano all'interno delle scuole del Comune di Latina. La seconda iniziativa e promossa dal gruppo Psycovid Pontino composto da psicologi e psicoterapeuti che hanno sottoscritto un patto di collaborazione con il Comune e portano avanti in questo momento di emergenza iniziative di psico-educazione rivolte a tutte le fasce di eta. La compilazione online, del tutto anonima, dei questionari può essere effettuata sino al 30 aprile prossimo, accedendo dal sito dell'InformaGiovani.

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA