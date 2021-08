Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:02

TRIBUNALE

E' stato rinnovato nei giorni scorsi il direttivo dell'Associazione giovani avvocati di Latina. Mario Romanzi (nella foto) è il nuovo presidente mentre Maia Luisa Di Nardo è stata eletta vice presidente. Del nuovo organismo fanno inoltre parte Fabiola Rossi in veste di segretario, Stefano Marcucci come tesoriere, Valeria La Rocca, Alfonso Falcone, Giacomo La Viola, Giovanni Norighi, Michela Di Manno e Federica Avvisati quali consiglieri. «Sono orgoglioso - commenta il neo presidente Romanzi - di essere stato eletto alla guida della sezione di Latina dell'Aiga. La professione forense sta attraversando una fase di difficoltà: basti pensare che le cancellazioni dall'Albo nell'ultimo anno sono state 5.800, il doppio rispetto a sette anni fa, e spesso sono soprattutto i giovani avvocati a ricevere il colpo più duro. Per questo riteniamo fondamentale rinnovare e potenziare gli obiettivi dell'Aiga, come la tutela dei diritti dell'avvocatura, la garanzia ai praticanti e ai giovani avvocati di una idonea formazione professionale, agevolarne l'accesso all'esercizio della professione forense oppure la diffusione dei valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificità nei processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche. Sono sicuro che saremo un punto di riferimento importante per giovani avvocati e praticanti del nostro Foro». «Ringrazio l'Aiga e il neo presidente - aggiunge Maria Luisa Di Nardo - per la fiducia riposta nei miei confronti. Sono onorata di poter offrire il mio supporto alle attività che da anni l'associazione esercita in favore dell'avvocatura».

E. Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA