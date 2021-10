Domenica 31 Ottobre 2021, 05:02

IL PROVVEDIMENTO

Ventuno anni e una condanna a tre anni di reclusione emessa solo pochi giorni fa dal tribunale di Latina per detenzione di armi, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Per Giorgio Rizzi, attualmente detenuto, è scattata ora anche la misura della sorveglianza speciale della durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la prescrizione di non rincasare la sera più tardi delle 21 e non uscire la mattina prima delle 7.

Un provvedimento scaturito da una richiesta formulata dal questore di Latina Michele Spina per contrastare la crescente pericolosità del giovane. I mirati accertamenti della divisione anticrimine hanno infatti evidenziato una elevata capacità di delinquere del 21enne in ordine a reati «sintomatici di una persistente pericolosità sociale».

I PRECEDENTI

La carriera delinquenziale di Giorgio Rizzi è iniziata infatti fin da giovanissimo, passando da piccoli furti e dallo spaccio di droga a reati di porto abusivo di arma da fuoco, accertati nel sud pontino, fino al tentato omicidio. Dalla zona di Monte San Biagio, dove è nato e cresciuto, si era di recente trasferito nell'area del litorale romano e a maggio scorso era stato arrestato dai carabinieri nel capoluogo pontino. Era alla guida di uno scooter T-Max e percorreva le vie del centro cittadino in piena notte. Ad insospettire i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, era stato il fatto che il mezzo avesse la targa coperta. Così, hanno intimato l'alt al veicolo ma il giovane ha tirato dritto accelerando la marcia e cercando di seminare la pattuglia. Dopo un rocambolesco inseguimento lo scooter si era schiantato contro il muretto di un esercizio commerciale nei pressi di via Isonzo e nonostante il tentativo di fuggire ancora a piedi il ragazzo era stato bloccato dai carabinieri e sottoposto a una perquisizione. Nel bauletto del mezzo era stata trovata una parrucca, una pistola calibro 9x21 risultata oggetto di un furto messo a segno il 25 febbraio nel comune di Aprilia e un caricatore con 12 proiettili dello stesso calibro. Un episodio questo che secondo la questura risulta «indicativo della caratura criminale dimostrata da Rizzi e della facilità di procurarsi un'arma».

Per mesi dunque la divisione anticrimine della questura ha lavorato per ricostruire gli episodi delinquenziali portando alla luce la esponenziale natura criminale del 21enne sottoponendola al vaglio dell'autorità giudiziaria che, proprio sulla scorta degli elementi raccolti, ha emesso la misura di prevenzione.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA