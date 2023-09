Sabato 16 Settembre 2023, 11:51

Una lite domestica dai toni esagerati ha allarmato alcuni residenti di una palazzina che hanno sollecitato l'intervento delle forze dell'ordine e si è conclusa con l'arresto di due ragazzi che nella loro abitazione avevano una discreta quantità di droga. di vario tipo. E' accaduto a Terracina l'altra notte quando una Volante del Commissariato è stata allertata da una discussione ad alto volume e dai toni aggressivi proveniente da un condominio nel centro della città. Individuato l'appartamento da cui provenivano le urla gli agenti hanno effettuato un controllo rinvenendo all'interno dell'abitazione i segni evidenti di una lite.In casa sono stati identificati un ragazzo e una ragazza rispettivamente di 23 e 25 anni che non hanno nascosto un certo nervosismo. Cosi i poliziotti hanno perquisire i due e i locali.. I controlli hanno consentito di rinvenire due panetti di hashish ed un involucro di cocaina per complessivi 200 grammi circa di sostanze stupefacente con alcune dosi già confezionate e pronte per essere cedute.«Ulteriori elementi a sostegno del quadro indiziario emergevano con il rinvenimento di materiale finalizzato al confezionamento di singole dosi e una somma di denaro occultata in un mobile per complessive euro 2.150 euro» spiegano i poliziotti.I due non sono stati in grado di spiegare come avevano guadagnato quei soldi e quindiil denaro è stato sequestrato insieme alla droga, in quanto ritenuto provento dell'illecita attività. I due ragazzi sono stati posti agli arresti domiciliari. con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ieri mattina sono comparsi entrambi davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per l'interrogatorio di convalida. I due hanno risposto alle domande del magistrato: lei spiegando che la sostanza stupefacente era del ragazzo e che lei non ne sapeva nulla, versione confermata da lui il quale ha raccontato di fare abitualmente uso di droga.A conclusione dell'interrogatorio il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e si è riservato di decidere sulla misura cautelare a carico dei ragazzi.E. Gan.