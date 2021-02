LA RICORRENZA

Oggi si celebra anche in provincia di Latina il Giorno del Ricordo per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dall'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. A Latina la prefettura, d'intesa con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e in collaborazione con il Comune, ha fatto slittare a domani alle 9, a causa delle avverse previsioni meteo odierne, la cerimonia che prevede la deposizione di una corona d'alloro al monumento intitolato ai Martiri delle Foibe, a piazzale Trieste, con l'intervento del prefetto Maurizio Falco, del sindaco Damiano Coletta e del presidente dell'associazione Venezia Giulia e Dalmazia e la benedizione di Padre Luigi Recchia della Parrocchia dell'Immacolata. A Gaeta, che nel 1948 accolse tantissimi profughi giuliano-dalmati che trovarono rifugio nelle ex caserme dismesse presenti in città e con il tempo si integrarono con la popolazione locale, è stato promosso un evento culturale a distanza, trasmesso da Telegolfo, canale digitale 810: in prima serata oggi alle 21 e in replica domani alle 15 andrà in onda un programma d'approfondimento dedicato al tragico evento, con regia di Giuseppe Capuano e corredo iconografico di Franchino Lombardi. A Fondi sarà deposta oggi alle 9 una corona d'alloro in Piazza Martiri delle Foibe e al termine l'attore Giovanni Pannozzo leggerà due brani significativi: il primo, scritto nel 2011 dal poeta contemporaneo Manlio Visintini e intitolato Le foibe di Trieste e il secondo, omonimo, della poetessa Letizia Forchiari, scomparsa nel 2002. Al Comune di Minturno sono stati organizzati due eventi: stamane alle 11.35, su iniziativa dell'associazione Italia Nostra, la deposizione di una corona al Monumento al Carabiniere a Scauri e oggi pomeriggio i Percorsi della memoria, con collegamenti sulla pagina face book di Vivi Minturno Scauri, che prevedono alle 18.15 l'incontro con la poetessa e regista teatrale Patrizia Stefanelli e alle 18.30 reading di letture e musica con Paolo Cresta che legge Magazzino 18 di Simone Cristicchi e sabato 13 febbraio, agli stessi orari, incontro con lo scrittore Diego Zandel e reading di letture e musiche I testimoni muti. Infine, brevi cerimonie oggi a Formia (ore 16), corona d'alloro al Monumento ai Caduti in piazza Vittoria a cura del circolo culturale Araba Fenice e a Terracina stamane con un omaggio floreale a Largo Martiri delle Foibe.

