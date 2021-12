Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:03

I contagi sono oggi molto alti e sono purtroppo ormai troppo diffusi. Ora dobbiamo vedere come si muoverà la curva nei prossimi giorni e capire se si tratta di un picco isolato o se invece sta cambiando davvero lo scenario verso il peggio. A commentare i dati del bollettino di ieri è la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli, che conferma come l'ospedale Goretti, si stia preparando a fronteggiare il pieno di questa nuova ondata, con 12 posti letto aggiuntivi dedicati ai pazienti covid. Ma queste sono giornate frenetiche di analisi e valutazioni, perché il quadro rischia appunto di mutare nel giro di un tempo brevissimo. Non ci sono però allo stato attuale nuove misure restrittive in vista rispetto a quelle relative all'obbligo delle mascherine all'aperto in caso di assembramento già adottate da diversi sindaci. Abbiamo sollecitato i comuni ad emanare specifici provvedimenti sulla base dell'incidenza dei casi ma anche della conoscenza del territorio spiega la manager Silvia Cavalli e molti hanno già esteso l'obbligo delle mascherine nei luoghi aperti a rischio assembramento. Per il momento, in assenza di disposizioni nazionali, non ci sono misure più restrittive in provincia di Latina ma è chiaro che la situazione andrà analizzata e valutata di volta in volta. E i prossimi giorni saranno cruciali».