18 Marzo 2021

LA CELEBRAZIONE

Tricolore a mezz'asta e un minuto di silenzio per le vittime del Covid. Il Comune di Latina aderisce all'invito dell'Anci per la Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia, la cui legge istitutiva è stata approvata ieri in Parlamento. Ogni anno, si celebrerà oggi, 18 marzo. L'invito a tutti i Comuni era stato rivolto dal presidente dell'Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), Antonio Decaro, e oggi alle 11 (in concomitanza con l'arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi) il sindaco di Latina, Damiano Coletta, come i suoi colleghi, osserverà un minuto di silenzio al cospetto della bandiera italiana, issata a mezz'asta. Per l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid è stata scelta la data del 18 marzo perché in quel giorno, un anno fa, fu registrato il numero più alto di decessi a causa della pandemia: 2.978. «A un anno da quella giornata commenta il sindaco Damiano Coletta siamo ancora impegnati nella lotta contro questo virus che nel nostro Paese si è portato via più di 100mila persone. Non si tratta solo di numeri, dietro ogni vittima c'è una famiglia, un dramma, vite che cambiano repentinamente. Per questo è giusto ricordarle». «Così come avvenuto il 31 marzo dello scorso anno - ha scritto Decaro a tutti i primi cittadini - sono convinto che anche i sindaci italiani promuoveranno occasioni e cerimonie commemorative per ricordare le tante vittime che piangono le nostre comunità e onorare il sacrificio e l'impegno degli operatori sanitari. Testimoniare il nostro essere uniti, il nostro stare insieme come sindaci, senza distinzione di appartenenze geografiche o politiche, è un segnale importante di fiducia e di speranza da trasmettere alle nostre comunità ancora fortemente provate da questa triplice emergenza sanitaria, economica e sociale».

