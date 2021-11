Venerdì 12 Novembre 2021, 05:04

L'INCONTRO

Nella giornata di San Martino di Tours, che era ieri, il vescovo Mariano Crociata ha scelto di andare in visita dei pazienti dell'hospice San Marco, presso l'omonima clinica. Il santo è infatti patrono delle cure palliative, di cui ieri ricorreva anche la giornata nazionale.

Da quel gesto semplice con cui Martino decise di tagliare a metà il suo mantello per offrirlo come ristoro a un mendicante si spiega in una nota - risale l'origine delle cure palliative. Il termine palliativo deriva dal latino pallium, ovvero mantello; il mantello di San Martino che riscalda e dà pace e ristoro, simbolo delle cure palliative.

L'hospice è una struttura sanitaria che accompagna i pazienti verso il fine vita, con degenze più o meno lunghe, caratterizzate proprio da terapie per alleviare il dolore e la sofferenza; si tratta di strutture che umanizzano il più possibile patologie e stati dolorosi.

Lo scorso anno, a causa delle restrizioni per via del covid, la visita in presenza non era stata possibile e il vescovo aveva inviato soltanto un videomessaggio ai pazienti. Quest'anno quindi la visita che fisicamente ha portato il vescovo Crociata all'hospice San Marco ha avuto quel valore aggiunto che la pandemia per troppo tempo ha lasciato indietro.

Ad accogliere monsignor Crociata, il dottor Domenico Russo, responsabile medico cure palliative, e la dottoressa Michela Guarda, coordinatrice infermieristica. La visita del vescovo si è tenuta stanza per stanza, e per ciascun ospite ci sono state parole di conforto e di preghiera.

Sono contento di essere venuto qui questa mattina (ieri, ndr) ha detto il vescovo al termine del giro Queste visite sono terapie per lo spirito perché umanizzano. Servire queste persone è servire il Signore in persona, ha concluso esprimendo la sua gratitudine nei confronti di tutto il personale multidisciplinare che opera nell'hospice.

Stefania Belmonte

