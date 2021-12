Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

Una giovane certezza, un under con la disinvoltura di un veterano divenuto la colonna della difesa del Latina Calcio 1932. Andrea Giorgini è stato uno dei migliori giocatori della scorsa stagione in serie D e anche quest'anno si sta dimostrando una vera garanzia per i nerazzurri. Giocare tra i professionisti non ha fatto altro che esaltare le sue caratteristiche: fisicità, velocità e senso della posizione fanno del centrale classe 2002 uno dei punti di riferimento della formazione allenata da Daniele Di Donato.

Tredici presenze in campionato, undici da titolare. Una crescita costante e la voglia di migliorare ancora come testimoniato dal talento di Fano: «Dopo l'annata scorsa culminata con il successo nei play off, avevo come priorità quella di restare nel capoluogo pontino. Ho avuto modo di parlare con il club, con il procuratore e la mia famiglia, e ho capito che Latina era la scelta ideale».

Dalla D alla C, un bel salto in avanti che Giorgini non ha patito, anzi: «Devo dire che la differenza si sente conferma il difensore , si affronta un campionato professionistico con giocatori di qualità superiore e i ritmi inevitabilmente cambiano. Mi sono trovato subito a mio agio, lavoro sodo ogni giorno per essere sempre all'altezza della situazione».

L'anno scorso ha messo a segno due reti, quest'anno spera di ripetersi e andare oltre: «Il mio primo compito è difendere, aiutare i compagni a frenare le incursioni degli attaccanti avversari, ma se c'è la possibilità di andare in gol ben venga. Ci sono riuscito tra i Dilettanti e ci riproverò». Magari proprio a partire dalla delicata sfida di domenica al Francioni con il Catania. I nerazzurri si alleneranno anche quest'oggi sul campo sintetico di Borgo Hermada: «Ci attende un match importante, sappiamo bene quali sono le qualità degli etnei. E poi bisognerà fare grande attenzione a Moro, centravanti che si sta dimostrando di categoria superiore con i sedici gol messi a segno da inizio stagionale. Non vedo l'ora di affrontare un avversario così forte»

Personalità e voglia di vincere, Giorgini ha trovato l'ambiente che fa per lui a Latina: «Ho avuto poco tempo per conoscere a fondo la città, mi sono concentrato molto sul campo. Mi trovo bene con i compagni e ho un ottimo rapporto con mister Di Donato. Prepara le partire in modo minuzioso, propone allenamenti brevi ma allo stesso tempo intensi. Ha avuto una carriera importante come giocatore e saprà imporsi anche come tecnico».

Giorgini chiarisce gli obiettivi di squadra e personali: «In casa abbiamo fatto spesso ottime prestazioni, in trasferta dobbiamo crescere. Ma è anche vero, come accaduto domenica scorsa, che ci sono avversari di valore non facili da superare. Siamo giovani e miglioreremo, abbiamo dimostrato di avere le carte in regola per giocarcela con tutti e raggiungere la salvezza. Ho sempre sognato di fare il calciatore e, attraverso il lavoro quotidiano, spero di arrivare il più in alto possibile».

Davide Mancini

