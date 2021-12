Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

IL PERSONAGGIO

Il bicampione olimpico Davide Tizzano è stato eletto presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo. La votazione avvenuta al termine dell'assemblea generale, a cui hanno partecipato i rappresentanti dei 26 Comitati Olimpici che si affacciano sulle tre sponde del Mediterraneo, ha decretato all'unanimità la nomina dell'ex canottiere azzurro oro a Seul '88 (nel quattro di coppia) e Atlanta '96 (nel doppio con Agostino Abbagnale). Il direttore del Centro di Preparazione Olimpica Bruno Zauli di Formia (dal 1° gennaio 2014) dopo otto anni nell'esecutivo del Cijm e presidente della commissione atleti, raccoglie il testimone del presidente uscente, l'algerino Amar Addadi, che era in carica da 18 anni.

Decisiva è stata l'attività diplomatica del Coni presieduto da Giovanni Malagò che, dopo aver contribuito all'elezione di Federica Pellegrini nel Cio, è riuscito a portare al vertice dell'organismo sportivo internazionale un altro personaggio di spessore.

LA REAZIONE

«Questa istituzione merita finalmente una presidenza italiana dopo 70 anni ha sottolineato Tizzano, 53 anni - La nostra esperienza servirà a dare una spinta di rilancio, ottimismo e modernità a tutto il movimento». Napoletano doc, guiderà per il prossimo quadriennio la Confederazione che nel 2022 organizzerà ad Orano (Algeria) la XIX edizione, in attesa di Taranto 2026, mentre nel 2023 sarà Creta ad ospitare i Beach Mediterranean Games.

L'Executive Bureau sarà composto dal primo vicepresidente Mehrez Boussayene (Tunisia), dal secondo vice presidente Bernard Amsalem (Francia), dal segretario generale Iakovos Filippousis (Grecia) e dal tesoriere Yiotis Ioannides (Cipro).

LE ESPERIENZE

Un riconoscimento prestigioso per Tizzano, che arricchisce il suo curriculum dopo aver coordinato quest'estate nell'ambito dei Giochi di Tokyo il campus (nuoto-fondo-lotta-golf-triathlon-scherma-atletica leggera) del Team Italia nell'avveniristica università di Waseda a Tokorozawa.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA