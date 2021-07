Lunedì 12 Luglio 2021, 05:00

Week-end storico per il Tc Sardegna e il Tc Gianola '95, che ieri hanno vinto anche le gare di ritorno (all'andata si erano imposte per 4-2) delle finali del tabellone nazionale di serie C staccando il pass per la serie B2. Il team terracinese guidato da Franco Di Micco, che soltanto cinque anni fa militava in D2 ed era alla sua quinta finale per accedere tra i cadetti, si è imposto 3-1 sui courts del Sena Senigallia grazie ai successi nei singolari di Giulio Vittorini (6-4, 6-3 contro Lorenzo Santini), Antonio Mastrella (6-3, 6-4 su Marco Onofri) e Simone Sponticcia (7-5, 7-5 vs Lorenzo Cavaliere). L'unico ko di Cristiano Russo per mano di Luca Compagnucci (2-6, 6-3, 3-6). Secco 3-0 esterno contro lo Junior Tennis di Milano per i ragazzi del Tc Gianola '95 capitanati da Danilo Calvano, che esultano per le vittorie di Andrea Paciello (7-6, 6-4 su Boris Sarritzu), di Andrea Palmese (6-2, 6-1 vs Federico Bonatti) e del figlio d'arte Giovanni Calvano (6-1, 6-2 contro Fabrizio Cecchi). «Per la prima volta nella sua storia la città di Formia ha una squadra in B, un risultato eclatante» commenta euforico il coach Danilo Calvano. Infine all'Itf di Torino la fondana Federica Di Sarra insieme alla cuneese Camilla Rosatello ha trionfato nel 13° Trofeo MaBo di doppio battendo in finale (6-2, 6-2) nel derby azzurro Lucia Bronzetti e Aurora Zantedeschi.

