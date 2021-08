Martedì 31 Agosto 2021, 05:01

Ha un cognome impegnativo, che lo obbliga a rispondere spesso: «No, nessuna parentela con il grande Giangio, solo omonimia». Ma Lorenzo Giani di grinta e voglia di emergere ne ha davvero tanta, malgrado la sua giovanissima età. Nativo di Carate Urio, comune che si affaccia sul lago di Como nel ramo che volge ad Occidente, 19 anni da compiere, un metro e 90 di altezza, ha lasciato un posto da titolare in A2 con il Pool Libertas Cantù che lo aveva già annunciato come nuovo palleggiatore, per scendere fino a Cisterna alla corte di coach Fabio Soli come secondo regista. Una scelta ponderata e maturata. «Penso che un giovane come me deve pensare a crescere e cosa c'è di meglio che farlo insieme a un palleggiatore come Michele Baranowitz con a fianco campioni del suo calibro e con il suo carisma?». Lorenzo condivide a Cisterna l'appartamento con un altro ventenne, il secondo libero Matteo Picchio. «Ci siamo immediatamente trovati in sintonia e abbiamo capito che la società ci mette a disposizione tutto ciò di cui abbiamo bisogno e ci siamo integrati con il resto del gruppo». Superata la terza settimana di preparazione la nuova Top Volley comincia a formarsi sotto la guida di coach Fabio Soli. «Ho avuto modo di lavorare con lui per poco tempo, nella mia prima esperienza in Superlega con Monza - dice Giani - e la sua guida mi ha spinto ad accettare la chiamata di Cisterna. Stiamo lavorando duro ma ci vediamo anche fuori da palestra e Palazzetto e questo non può che contribuire a creare la giusta coesione del gruppo». Giani non ha dubbi: «Ci sono squadre che hanno sicuramente qualcosa in più come Lube, Perugia, Trento e Modena, ma credo che puntare alle prime otto è qualcosa che può e deve appartenerci».

Gaetano Coppola

