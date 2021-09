Domenica 5 Settembre 2021, 05:01

LA VISITA

Un ospite speciale ieri sera allo stadio Francioni. Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli si è recato infatti al Comunale per assistere alla partita degli uomini di Daniele Di Donato contro la Paganese. Ad accoglierlo il numero uno del club nerazzurro Antonio Terracciano e il vice Pino D'Apuzzo. «Sentire il calore degli spettatori sulle gradinate fa sempre un bell'effetto. Avevamo perso questa piacevole abitudine. A Latina c'è sempre grande partecipazione, come in tutti i campi della nostra Lega - ha commentato Ghirelli -. Il Latina Calcio 1932 si è meritato il ripescaggio in Lega Pro, avendo una solida organizzazione societaria ed uno stadio adeguato. Oggi, in un calcio che cerca la sua ripresa convivendo con la pandemia, hanno fatto la scelta giusta, quella che auspico possano fare tutte le nostre squadre: incentivare una partecipazione più ampia possibile di pubblico con agevolazioni per gli spettatori».

Poi il numero uno della serie C, ha sottolineato l'importanza degli under: «I giovani rappresentano il futuro, in questo senso l'apporto che può dare la Lega Pro per la crescita del movimento calcistico in Italia è assolutamente decisivo». Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Latina Calcio 1932 Antonio Terracciano: «Un vero onore avere Francesco Ghirelli con noi, alla prima stagionale. Il Latina ha pensato di venire incontro alle categorie under 14, agli over 65 ed alle donne. La risposta è stata buona e sicuramente ripeteremo l'iniziativa. Tutti insieme dobbiamo cercare di far tornare gli stadi ad essere pieni come prima della pandemia. Solo con la vaccinazione e con iniziative per i tifosi possiamo farcela». In tutto ieri al Francioni erano presenti 1.100 spettatori.

D.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA