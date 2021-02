MINTURNO

Sarà chiusa per almeno due giorni la scuola dell'infanzia di Tremensuoli, frazione di Minturno, a causa di un caso Covid. Si tratta di un genitore, che è risultato positivo al tampone antigenico già nella giornata di sabato e purtroppo anche della sua bambina di quattro anni, risultata positiva ieri. Per motivi precauzionali, quindi, il dirigente scolastico ha ordinato la chiusura dell'istituto nella giornata di oggi e anche di domani (ma probabilmente la chiusura sarà prorogata per almeno dieci giorni), in attesa dell'esito del test molecolare che dovrà confermare entrambe le positività.

Seguirà anche la sanificazione dell'intera struttura, come previsto dal protocollo Asl. Il Comune di Minturno sta organizzando uno screening per tutti i bambini degli istituti di ogni ordine e grado al fine di avere una mappatura del virus in ambito scolastico e di scoprire eventuali altre positività e di conseguenza operare chiusure mirate.

«Stiamo monitorando la situazione dichiara il sindaco Gerardo Stefanelli e vogliamo essere vicini a tutte le famiglie. Per questo stiamo organizzando nei prossimi giorni un giro di tamponi per tutti i più piccoli a carico del Comune».

Al momento, nonostante questo episodio, i contagi da Covid-19 sono in calo nelle prime due settimane a Minturno. La curva sta subendo una discesa, un po' come sta accadendo in tutta la provincia di Latina, dove nelle prime due settimane i casi positivi registrati sono stati 1553, quasi la metà rispetto ai numeri accertati nelle prime due settimane di gennaio, ovvero 2970. Nello stesso arco temporale, nel Comune di Minturno le positività sono state 51. A renderlo noto è il sindaco Stefanelli, che dalla propria pagina facebook ha pubblicato una sintesi che fotografa l'attuale situazione. La gran parte dei contagi risultato focalizzati nell'ambito familiare e hanno interessato 27 donne e 24 uomini, di cui 5 minorenni. L'età media dei nuovi positivi è di 44 anni.

«Anche se il numero dei nuovi positivi è in discesa rispetto alle prime due settimane di gennaio, resta comunque significativo. Continuiamo a prestare attenzione»: è questo l'appello che il primo cittadino di Minturno lancia ai propri concittadini, invitando a non abbassare la guardia e a seguire tutte le norme di sicurezza anti Covid. Nella giornata di ieri, infine, il bollettino dell'Asl di Latina ha registrato un solo caso a Minturno.

Giuseppe Mallozzi

