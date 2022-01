Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:01

BASKET

Da una parte gli stacanovisti della Meta Formia, dall'altra tutte le altre squadre maschili di basket dell'Agro Pontino. La curiosità? Nelle prime tre settimane le sette squadre della provincia di Latina che partecipano ai campionati dall'A2 alla C Silver hanno giocato in tutto tre partite: due la Meta Formia in serie B, una la Serapo Gaeta in C Silver, zero tutte le altre. In A2 la Benacquista Latina ha saltato tre sfide, due per il rinvio in massa dei turni decisa da parte della Lega Nazionale Pallacanestro che gestisce il torneo, la terza perché i rivali di turno, la Givova Scafati , sono alle prese con il Covid. Nessun match nemmeno per l'Oasi di Kufra Fondi che nella divisione Gold ha rinviato entrambe le sfide in cartello a inizio 2022, così come hanno fatto in C Silver la New Basket Time Latina, la Virtus Aprilia e la Fortitudo Scauri.

SERIE B

La Meta Formia è la squadra più vessata e stressata di questo gennaio, perché nonostante la presenza di almeno due atleti alle prese col Covid, il club del sud pontino è stato sempre costretto a scendere in campo, in versione rimaneggiata. A Taranto i ragazzi a disposizione del coach Gianni Di Rocco erano 10, ma solo 7 sono scesi sul parquet, uscendo a testa altissima sconfitti alla fine per 80-75. Nella partita di domenica scorsa in casa contro Monopoli, Forma ha iscritto 8 cestisti a referto, ma solo 6 dono scesi in campo. Molfetta ha vinto 85-73 ma dopo la partita sul profilo Facebook dei formiani invece delle solite interviste e commenti di fine gara postato postata una frase dell'indimenticata star Nba Kobe Bryant che recita: «Quando perdi e sei sicuro di averci messo il cuore, hai già vintolo dice uno a cui perdere non piace affatto». Nulla da aggiungere.

SERIE C

Nella quarta serie nazionale la situazione nel Lazio è pesantemente rallentata dai rinvii. Non c'è stata alcuna presa di posizione da parte del comitato regionale della Fip che gestisce la logistica del torneo, ma di fatto in C Gold sono saltate tutte e 16 le gare in cartello nelle prime due giornate mentre nella divisione Silver delle 28 partite schedulate nelle prime due giornate del 2022 si è disputata solamente la sfida Serapo Gaeta-Basket Roma, con i capitolini che hanno vinto in casa per 94-68. La situazione è attualmente indecifrabile, tutte le partite in cartello nel prossimo week-end son regolarmente schedulate ma si rischia per la terza domenica consecutiva il rinvio pressoché totale. Nella C Gold Fondi, unico club della provincia di Latina, ha perso l'americano Damien Hollis che ha firmato con Fabriano i A2, è ultima nella classifica del girone A con 2 punti incassati in 9 gare e deve recuperare due partite, con il San Paolo Ostiense e il Carver Cinecittà. Nella C Silver la Fortitudo Scauri nel girone B, deve recuperare addirittura 5 partire (su 13 giornate programmate) mentre la Virtus Aprilia ne ha saltate tre. Nel girone A la Serapo Gaeta ha giocato più gare di tutti (11 su 13) ma è quella che, con zero punti raccolti, è messa peggio in classifica. Tre match da recuperare, infine, per la New Basket Time Latina, attualmente seconda: curiosamente e pericolosamente i recuperi saranno tutti scontri diretti al vertice. Il quintetto latinense, allenato da Andrea Berardi (nella foto), dovrà recuperare nell'ordine le sfide con Sora (seconda pari merito) con l'imbattuta capolista Ferentino e infine con la Vis Nova Roma: quarta.

Stefano Urgera

