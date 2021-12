Mercoledì 8 Dicembre 2021, 05:01

CALCIO

Turno infrasettimanale per Aprilia e Insieme Formia che per la tredicesima giornata del girone G del campionato di serie D scendono in campo alle 14.30. Le due formazioni pontine, che giocano entrambe tra le mura amiche, sono impegnate in incontri che nascondono diverse insidie. L'Insieme Formia, che naviga nella zona bassa della classifica, riceve la Cynthialbalonga, mentre l'Aprilia nel proprio impianto se la dovrà vedere con i sardi dell'Arzachena. Per l'Insieme Formia, che nel turno precedente ha perso lo scontro salvezza con il Monterotondo, è importante ottenere un risultato positivo con relativa acquisizione di punti per muovere la propria classifica e avvicinarsi alla zona play out. Certamente l'avversario odierno dei tirrenici è tutt'altro che facile in quanto la Cynthialbalonga dopo un inizio di stagione negativo da qualche settimana ha intrapreso un cammino meno balbettante. L'Aprilia, seconda a quattro lunghezze dalla capolista Giugliano, con l'Arzachena, sesta con 17 punti, dovrà disputare un match intelligente e determinato in quanto il club isolano occupa la sesta casella della graduatoria. «Affrontiamo una squadra che ha una idea di gioco e che attuta una grande fase di non possesso. I nostri avversari provano a costruire da dietro e hanno molta intensità e ritmo. L'Arzachena ha meno punti di quelli che merita spiega il tecnico dell'Aprilia Giorgio Galluzzo Sappiamo che dobbiamo fare un'altra grande prestazione per cercare di fare dei punti». I biancocelesti sono attualmente una solida realtà e i sardi raddoppieranno gli sforzi per metterli in difficoltà. «Il fatto di stare lassù in classifica da una parte aiuta perché ti trasmette tanta autostima dall'altra spinge gli avversari ad avere uno stimolo in più. Ormai dobbiamo essere bravi ad gestire questo aspetto caratteriale conclude il mister biancoceleste Giorgio Galluzzo Dobbiamo affrontare questo impegno con determinazione cercando di mettere in campo, come in ogni partita, delle varianti che pensiamo possano servire per questa gara contro l'Arzachena».

Dario Battisti

