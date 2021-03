30 Marzo 2021

Per il quinto anno consecutivo la gelateria Gretel Factory riconferma nella nuova guida del Gambero Rosso i tre coni. La nuova guida Gelaterie d'Italia 2021 - nella quale il Gambero Rosso, sulla base di una severa e scrupolosa analisi, ha individuato 300 gelaterie di alta qualita sulle 40mila presenti in Italia - ha premiato con il massimo punteggio, in occasione della Giornata Europea del Gelato Artigianale, la giovane e gia affermata attività, tra le migliori d'Italia con locali distribuiti tra Formia, Gaeta e Scauri. La Gretel Factory e l'unica pontina e tra le sei del Lazio (quattro di Roma e una di Frascati) che abbiano ottenuto l'ambito riconoscimento. «Siamo orgogliosi della riconferma - commenta Veronica Fedele, 41 anni, ideatrice e responsabile dell'attivita - Riuscire a mantenere alto il livello di qualita del nostro prodotto, con alle spalle un anno decisamente complesso, costituisce una iniezione di ottimismo e di forza per il nostro progetto: filiera Ac-corta, fornitori selezionati, paste autoprodotte, educazione alimentare e sensibilizzazione alla legalita». «L'obiettivo - aggiunge - e quello di fare di Gretel Factory il luogo dove veder nascere prodotti golosi, sani ed etici che fanno stare bene. Perche il compito del nuovo gelatiere e creare una filiera certificata che parta dal seme e arrivi al prodotto finale. Un grazie di cuore al nostro personale, a Daniela, Lorenzo, Gianluca e Valeria, che hanno dato prova di grande professionalita, nonostante la dura prova a cui tutti siamo stati sottoposti».

Andrea Gionti

