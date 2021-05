6 Maggio 2021

IL CASO

C'è anche il locale che ospita il Bingo nella galleria Pennacchi tra i compendi che si proverà a vendere all'asta. In realtà l'intero complesso - appartamenti, uffici e negozi - è al centro di una complessa procedura giudiziaria ma fa un certo effetto vedere l'ampio spazio aperto sull'onda del boom dei Bingo in tutta Italia, finire in questo modo.

Si tratta di una superficie netta di circa 1080 metri quadrati, un centinaio in più la superficie. La stima del bene è di 1.806.742,50 euro, ma l'offerta minima parte da 1.355.056,88 euro. L'udienza è fissata tra poco più di un mese, l'8 giugno, e il deposito delle offerte scade il giorno prima. Chi vuole partecipare deve depositare il 10% del prezzo offerto, considerando che il rialzo minimo previsto è di 36.135 euro.

Fin qui gli aspetti inerenti il lotto in vendita, in realtà è l'intero complesso a essere finito all'asta a partire dallo scorso mese di febbraio. Una procedura che riguarda la società proprietaria che finora ha gestito tutto attraverso contratti di affitto. Ce n'è uno registrato anche per il locale al piano terra che ospita il Bingo e al quale si accede sia da Corso Matteotti, sia da via Don Morosini, in quella che è definita la piastra commerciale ma è nota appunto come galleria Pennacchi.

La curatela - che si occupa di recuperare un credito non onorato dalla proprietà - ha suddiviso in 265 lotti di vendita il compendio immobiliare costituito da 352 singole unità. Si tratta di magazzini, depositi e posti auto al piano seminterrato, negozi e locali commerciali al piano terra, uffici nei primi due piani e appartamenti in tutto il resto. Nella perizia si legge che tra le vicende che dovrà affrontare l'eventuale acquirente, c'è ad esempio quella delle utenze dell'acqua che sono centralizzate, oltre ad altre questioni condominiali. In realtà un vero e proprio condominio non è mai stato costituito, ma le vicende rimaste in sospeso sono diverse.

Alla parte nota come grattacielo - su via don Morosini, 22 piani con 116 abitazioni - ci sono gli 8 piani con 49 appartamenti che danno su corso Matteotti. In mezzo, la galleria dove si trova anche il locale preso in affitto per il Bingo e adesso in vendita.

