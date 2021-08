Domenica 29 Agosto 2021, 05:01

VERSO IL VOTO

Entra nel vivo la campagna elettorale, con le presentazioni ufficiali di alcuni dei maggiori candidati sindaco di Latina o delle loro liste, nei primi giorni della settimana. Tutti gli appuntamenti porteranno verso il deposito ufficiale di liste e candidature in tribunale, che avverrà entro sabato 4 settembre. Candidature i cui requisiti (in particolare numero e correttezza delle firme di sottoscrizione delle liste) saranno sottoposte a verifica nelle ore immediatamente successive.

ZACCHEO

Si terrà domattina alle 11.30 presso il Circolo cittadino di Latina in piazza del Popolo, la presentazione della candidatura per il centrodestra (FI, FdI, Lega) di Vincenzo Zaccheo, che fu già primo cittadino del capoluogo pontino tra il 2002 e il 2010. La convocazione è giunta ieri, e in essa si precisa come il candidato abbia in questi giorni incontrato una rappresentanza dei movimenti giovanili della sua coalizione: «Ho voluto anticipare alle ragazze ed ai ragazzi dichiara Zaccheo - alcuni punti salienti del programma che presenteremo più avanti, in linea con le esigenze del mondo giovanile. Penso all'università, alla cultura, allo sport e allo sviluppo della Marina. Ritengo sia un obbligo morale consegnare alle nuove generazioni una Latina grande, in vista del centenario del 2032, contribuendo alla formazione di una rinnovata classe dirigente». Zaccheo perde però un pezzo importante della sua coalizione: Maurizio Galardo, ex assessore e ex vice di Zaccheo stesso nelle precedenti consiliature, ha annunciato ieri di ritirare la propria candidatura quale consigliere comunale nella lista di Forza Italia, motivando la decisione con le «numerose contraddizioni che accompagnano il centrodestra e il suo candidato sindaco: personaggi e partiti che nel 2010 hanno provveduto alla clamorosa sfiducia dell'allora primo cittadino, oggi si ritrovano nelle liste a sostegno di Zaccheo stesso, o rivestono cariche politiche che hanno determinato o ufficializzato tale candidatura. In 11 anni, il centrodestra non è stato in grado di formare una classe dirigente capace di esprimere il candidato nel segno di un chiaro rinnovamento». La scelta di Galardo potrebbe però essere legata anche a recenti polemiche sul suo ruolo all'epoca e in vicende giudiziarie che ai tempi lo videro coinvolto.

COLETTA

Il giorno dopo, martedì 31, alle 16.30, sempre presso il Circolo cittadino, sarà la volta di Damiano Coletta (Lbc e Pd), sindaco uscente, che presenterà una delle tre liste che lo supportano, quella di Latina Bene Comune, e del programma per le elezioni amministrative.

ZULIANI

Ancora 24 ore dopo, mercoledì 1 settembre alle 18.30, sempre presso il Circolo cittadino, presenterà la propria lista e il proprio programma elettorale il candidato sindaco di Azione, Nicoletta Zuliani.

MUZIO

Annalisa Muzio, candidata sindaco per Fare Latina, ha presentato ieri in un convegno le proposte per lo sviluppo turistico della Marina di Latina, affermando come «oggi sono disponibili 2,4 miliardi di euro per potenziare il settore turistico alle voci sostenibilità, ricettività e green: dobbiamo farci trovare pronti per intercettarli. Dai dati Istat, fino ale 2019 ben 2 milioni di visitatori si sono fermati in provincia, pochi però hanno soggiornato a Latina. Dobbiamo puntare sulla valorizzazione della nostra storia, sull'unicità dei borghi, e sul turismo sportivo».

Andrea Apruzzese

