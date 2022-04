Lunedì 25 Aprile 2022, 11:34

E' partita ufficialmente a Gaeta, in piazza della Libertà, la campagna elettorale di Cristian Leccese, candidato sindaco del centrodestra sostenuto da otto liste. Una serata in cui è stato ripercorso il lavoro svolto negli ultimi dieci anni dall'amministrazione Mitrano, in cui Leccese ha ricoperto i ruoli di consigliere comunale, assessore e vicesindaco e durante i quali sono stati investiti dall'attuale amministrazione oltre 50 milioni di euro per opere pubbliche. E' stato lo stesso sindaco uscente Cosmo Mitrano a presentare il candidato alla sua successione: Cristian ha dimostrato umiltà e lealtà e di essere capace di governare questa città. Una città che non può cambiare, perché non può fermare un treno in corsa ad alta velocità, ora guidato da me, ma che poi proseguirà ancora più veloce con lui. Nei prossimi anni - ha affermato Crsitian Leccese - ci attendono sfide molto importanti che non possiamo assolutamente perdere, soprattutto grazie al Pnrr, che metterà a disposizione le risorse economiche più importanti degli ultimi 50 anni».



Ha aperto la campagna elettorale, in una sala dell'hotel Mirasole, anche l'altro candidato sindaco Silvio D'Amante, che aveva governato Gaeta per dieci anni ed ora scende in campo sostenuto da due liste di ispirazione progressista, il Movimento 5 Stelle (in sala c'era anche la consigliera regionale Gaia Pernarella) e la civica Insieme con Silvio D'Amante (Demos, Movimento Progressista, civici). D'Amante ha esposto i punti chiave del suo programma, tra i quali trasparenza e partecipazione, rispetto del territorio, lavoro e fiscalità, tutela dei beni comuni e ambiente, energia da fonti rinnovabili, recupero di stabili e spazi pubblici per l'aggregazione e la cresatività dei giovani e sede delle associazioni e un'attenzione particolare alle fasce dei meno abbienti, degli anziani e dei dissabili, per una città più inclusiva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA