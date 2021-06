TENNIS

L'ultima partita ufficiale giocata sui courts in terra rossa di via Annunziata (nel 2022 si giocherà nella nuova Cittadella dello Sport) regala al Ct Gaeta del patron Antonio Spicciariello per il quinto anno di fila il lasciapassare per la salvezza nella serie B1 nazionale. Decisiva la vittoria per 4-2 su Montecatini, al termine di un'ultima giornata da brividi. Sotto 0-2 per le sconfitte di Marco Viola (4-6, 6-4, 1-6 contro Leonardo Braccini) e del figlio d'arte Lorenzo Rubino (6-7, 2-6), la remuntada partiva dal romeno Bogdan Apostol Ionut e dall'itrano Mattia Petrillo - fratello maggiore di Greta, la campionessa italiana giovanile che superavano in rapida successione Simone Cacciapuoti (6-2, 6-0) e Tommaso Checcaglini (6-3, 6-1). Negli incontri di doppio prevaleva la maggiore esperienza dei padroni di casa grazie ai successi di Starace-Apostol (6-2, 6-4 contro Matteo Bindi e Simone Cacciapuoti) e Rubino-Petrillo (7-6, 6-3 su Simone Vaglini e Alessio Pierotti). Girone 4 chiuso al quarto posto a quota 9 a due sole lunghezze di distanza dai play-off che qualificavano le prime tre classificate: a staccare il pass per la post season Albinea, Finale Ligure e Ct Scaligero. «Un obiettivo raggiunto con merito, che archivia un'annata molto intensa e ci rende orgogliosi del traguardo», sottolinea il capitano Attilio Rubino.

INTANTO A BERLINO

Un week-end a tinte pontine che si è completato con lo splendido trofeo vinto sull'erba outdoor del Bett1Open di Berlino al Wta 500 dalla 22enne russa Liudmila Samsonova, proveniente dalle qualifiche, che si è imposta per 1-6, 6-1, 6-3 alla svizzera Belinda Bencic, ex top 10. La tennista dell'Est, 63esima al mondo (1231 punti) vive e si allena a Latina al Nascosa con il maestro Daniele Silvestre: nello staff figurano anche Alessandro Dumitrache che la segue da vicino nei tornei, il preparatore atletico Umberto Ferrara e Danilo Pizzorno, un vero luminare nella specialità avendo introdotto in Italia il metodo della video analisi. Ora per la bella bionda nativa di Olenegorsk è arrivata non senza un pizzico di sorpresa anche la wild card per il main draw per il prestigioso torneo di Wimbledon. «Sono felicissima svela è stata una giornata incredibile perché, subito dopo aver vinto il mio primo titolo in carriera, ho ricevuto questa notizia inaspettata. Una gioia immensa che condivido con tutti quelli che mi seguono. Sono curiosa di vedere come riuscirò a comportarmi in Inghilterra, sperando di trovare le giuste sensazioni anche su altre superfici. Vorrei, però, che la stagione sull'erba non finisse davvero mai...»

Andrea Gionti

