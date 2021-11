Domenica 7 Novembre 2021, 05:04

L'INIZIATIVA

Gaeta città dei bambini: un mese dedicato ai diritti dell'infanzia. Il Centro Adozioni e gli assessorati alla sanità ed all'istruzione del Comune di Gaeta promuovono il progetto che celebra la convenzione Onu per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con il patrocinio di Unicef, Alice for Children e consorzio Co.i.fa.l. Sarà l'attrice Sarah Maestri, la prima ospite del Centro adozioni internazionali Ernesto, che racconterà come dall'affido internazionale all'adozione speciale è diventata mamma della piccola Alessia. Originaria di Luino (Varese) famosa per il film Notte prima degli esami, Sarah è laureata in Scienze della Comunicazione con la tesi L'adozione nei casi particolari basata sulla storia sua e della figlia adottata, una bimba bielorussa. Tutto cominciò con Chernobyl. L'evento sarà inaugurato martedì 9 con la sottoscrizione del protocollo d'intesa per il diritto allo studio degli alunni adottati. Dal 19 al 21 si terrà la Giornata dell'Infanzia presso la farmacia comunale e dal 21 al 28 l'incontro con i bambini alla Biblioteca Comunale Io leggo perché. «L'Istruzione è un diritto di cui tutti i bambini dovrebbero beneficiare - spiega l'assessore al ramo Gianna Conte - Ogni piccolo ha le proprie esigenze, la storia che porta con sé dentro e fuori la scuola. La nostra città diventa un centro d'interesse unendo tutte le scuole del territorio in un unico progetto». Emozione nelle parole dell'avvocato Alessia Di Biase, referente dello sportello Adozioni internazionali Ernesto: «Oggi si realizza un piccolo desiderio: trasformare per un mese una città in un posto dedicato ai bambini. Ci sono voluti fiumi di messaggi, email, valanghe di telefonate, bozze, comunicazioni, ore di riunioni, discussioni, incontri e scontri per giungere a questo piccolo ma significativo risultato. È solo il primo passo, che spero un giorno possa costituire la base di una società dove i bambini abbiano davvero tutti gli stessi diritti e le stesse opportunità».

Andrea Gionti

