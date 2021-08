Lunedì 30 Agosto 2021, 05:01

GAETA

Nonni a bordo, da mercoledì 1° settembre le minicrociere per la terza età a Gaeta. E' un'iniziativa promossa da ilovecharter.it in collaborazione con il Comune: destinatari delle gite in barca i nonni della città che ogni mercoledì di settembre dalle ore 9 si imbarcheranno (massimo 12 persone) presso la Base Nautica Flavio Gioia per una minicrociera di circa un'ora e mezza (gratuita per gli ultrasettantenni) a bordo del gozzo cabinato Italia, che, costeggiando il litorale di Monte Orlando, li condurrà dinanzi alla spiaggia di Serapo. «La minicrociera - commenta il sindaco Cosmo Mitrano - si inserisce nelle politiche della terza età e nasce dall'intraprendenza di imprenditori locali attenti anche alle esigenze dei meno giovani». «Con le gite in barca - aggiunge il delegato ai centri anziani Damiano Fustolo - arricchiamo le iniziative già programmate nei tre centri anziani. Molti dei nostri iscritti adesso avranno, con la minicrociera, l'opportunità di trascorrere del tempo libero in compagnia dei loro coetanei». «Da anni ilovecharter.it - spiegano i titolari Annalisa Costantino e Paolo Marzano - vuole far scoprire il meraviglioso mare della Riviera di Ulisse. Con la 1° edizione di Nonni a bordo facciamo ammirare ai nostri anziani quel tratto di costa che magari da troppi anni non hanno potuto vedere». Info 3337328030.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA