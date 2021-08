Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:01

VELA

Ha rinunciato alla sfida della 36^ America's Cup con il team di Luna Rossa Prada Pirelli per dedicarsi alle Olimpiadi. E non ha sbagliato un colpo, da buon e preciso ingegnere informatico Ruggero Tita, in tandem con la romana dell'Aniene Caterina Marianna Banti, ha dominato la scena nel catamarano misto foiling Nacra 17 (l'innovativa e tecnologica Formula 1 del mare) nelle acque dell'isola di Enoshima, famosa per una leggenda che narra che l'area fosse abitata dal terribile drago Gozoryu. L'equipaggio azzurro ha spezzato un digiuno a cinque cerchi che durava da 13 anni: le ultime medaglie furono a Pechino 2008 (argento) grazie alla windsurfista Alessandra Sensini (oro a Sidney 2000) e al laserista Diego Romero. L'impresa di Tita, 29enne di Rovereto, è stata festeggiata in pompa magna anche dalle Fiamme Gialle Gaeta si arruolò il 17 novembre 2014 - della caserma di via Bausan 1, nel cuore del quartiere medievale. La diretta nella mattinata di ieri è stata vissuta in maniera spasmodica all'interno della scuola nautica, raccontata con un pizzico di emozione dal comandante del IV Nucleo Atleti, il tenente colonnello Enzo Di Capua. «E' un anno eccezionale per il nostro gruppo, frutto di un lavoro di squadra. E' il coronamento di un sogno spiega il 62enne ufficiale originario di Firenze - La Medal Race è stata gestita magistralmente con un vantaggio netto sugli inglesi John Gimson e Anna Burnet. Ruggero è stato disarmante, ha confermato di avere una maturità fuori dal comune. È il perfetto esempio che volere è potere. Grande merito va anche ad un ex Fiamma Gialla come Gabriele Bruni (tecnico federale che segue la classe, ndr), al dt romano Pierluigi Fornelli e al preparatore, peraltro gaetano doc, Ernesto Angeletti. L'investimento ha pagato dopo la lunga preparazione tra il Garda, Palermo, la Sardegna e nel Golfo di Gaeta durante il lockdown 2020. Penso che siamo stati uno dei primi circoli in Italia e in Europa a riaprire». Il 6 agosto è fissato il rientro dal Giappone dei velisti gialloverdi, che saranno festeggiati per i loro risultati. «Tita si riposerà poco sorride Di Capua perché a metà settembre avrà gli Europei in Grecia (Thessaloniki, ndr), dove dovrà difendere il titolo vinto in Austria nel 2020».

Andrea Gionti

