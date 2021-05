25 Maggio 2021

TURISMO

Passa da Gaeta la Rotta di Enea. Il mitico viaggio dell'eroe troiano cantato da Virgilio, iniziato da Troia fino alle coste laziali attraverso 5 Paesi, è entrato nel gotha degli itinerari certificati dal Consiglio d'Europa, aggiungendosi agli altri 44 che invitano alla scoperta di un patrimonio costituito da testimonianze archeologiche, religiose, artistiche e da siti di valore naturalistico. La Rotta di Enea, promossa dall'omonima associazione presieduta da Giovanni Cafiero, unisce, non solo simbolicamente, le sponde della Turchia, della Grecia, della Tunisia, dell'Albania e dell'Italia, con la finalità di promuovere una ripresa del turismo e degli scambi economici e culturali. «Siamo onorati - commenta il sindaco Cosmo Mitrano - del prestigioso riconoscimento conferito all'itinerario dell'eroe troiano che attraversa i paesaggi del Mediterraneo, tra i quali ben si inserisce Gaeta, che prende il none dalla nutrice di Enea, Caieta, sepolta in questa città ed entra a far parte di un progetto per il rilancio della cultura e dell'economia del mare all'interno di una strategia complessiva per la valorizzazione di tutta la costa dell'Italia meridionale, del suo patrimonio archeologico e paesaggistico e delle sue produzioni di qualità». E aggiunge che «in questo contesto anche Gaeta può contribuire a consolidare un network transnazionale che colleghi luoghi geograficamente distanti ma uniti da un passato comune». «Con la Rotta di Enea - spiega l'assessore alla pubblica istruzione Gianna Conte - Gaeta si inserisce in un'iniziativa culturale al pari dei noti cammini della via Francigena e di Santiago di Compostela. Il riconoscimento del Consiglio d'Europa conferma l'alta valenza del progetto a cui abbiamo aderito con entusiasmo e rappresenta il primo itinerario turistico-archeologico-marittimo che parte dalla Turchia ed arriva in Europa ripercorrendo il percorso descritto nell'Eneide da Virgilio».

S.Gio.

