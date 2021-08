Giovedì 26 Agosto 2021, 05:00

GAETA

Da tutti viene indicata come la vera favorita. Un mercato vissuto da protagonista per rinforzare tutti i reparti e presentarsi allo start del campionato di Eccellenza nel ruolo di primattrice. È l'ambizioso Gaeta di Marco Di Rocco, 33enne, nativo di Terracina e romano di adozione, cresciuto nel settore giovanile del Latina fino alla Berretti, poi Terracina e Ostiamare, che da allenatore ha avuto esperienze all'Audace (da vice sfiorò l'accesso in D nel 2016) e all'Atletico Lodigiani. I biancorossi, che hanno firmato un prolungamento dell'accordo triennale con i cugini della Pgs Don Bosco, dieci giorni fa al Riciniello hanno iniziato la preparazione. «Le impressioni sono positive, non vediamo l'ora di ritornare in campo spiega Di Rocco - Siamo soddisfatti del mercato operato dalla nostra società che si è mossa attivamente, crediamo in questo gruppo che si toglierà diverse soddisfazioni». Il primo test contro il Cassino (serie D), nonostante il ko per 3-1, ha fornito buone indicazioni anche in vista della seconda uscita fissata sabato 28 alle 10.30 a Maranola contro l'Insieme Formia. Le conferme? I difensori Galasso, Altobelli, i centrocampisti Vitale e Leccese e le punte Mariniello e Marciano. Tanti volti nuovi come il jolly Rossini, il difensore Alongi e l'attaccante D'Urso, ex Lodigiani e Audace, oltre ad una sfilza di under.

ITRI

La squadra del riconfermato Marco Ardone parte con l'intento di recitare il ruolo di mina vagante. Un mercato oculato, incentrato sulla linea verde, con una rosa variegata che comprende i portieri Staropoli ('91), Conte (02) e Pandelas (04), la punta Romani ('99), il centrocampista italo-colombiano Valencia ('95), convocato nella nazionale sudamericana di calcio a 7 ad inizio mese e, soprattutto, il ritorno dell'esperto giocatore campano Bosco, ex Gaeta e Pro Cisterna. Una lista di ragazzi interessanti in prestito dall'Insieme Formia, avversario incontrato lo scorso week-end in amichevole (3-3). Da sottolineare infine che l'Itri è il primo centro affiliato nel Lazio che si è legato al Monza.