13 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







CALCIO

La settima giornata del campionato di Eccellenza sarà ricordata come quella della beffa per il Gaeta Calcio, arrivato ad un passo da un successo che sarebbe valso oro per la classifica dei biancorossi. E invece, dopo una grande rimonta, la squadra di Gesmundo si è fatta riprendere proprio a pochi secondi dallo scadere da uno Sporting Ariccia mai domo capace di conquistare il primo punto stagionale. Il Gaeta, che continua a lamentare diverse assenze, è andato in svantaggio al 33' colpito da Longo, ma appena due minuti più tardi ha trovato la rete del pareggio grazie al gol di Palumbo. Ancora Longo a fine primo tempo riporta avanti i padroni di casa e poi nella ripresa succede di tutto. Gli ospiti tentato in tutti i modi di arrivare al pari e ci riescono, sempre con Palumbo, a tre minuti dalla conclusione. Il Gaeta insiste e al secondo minuto di recupero sembra avercela fatta con un guizzo del difensore centrale Celli. Sembra, perché all'ultimo respiro è Fortinim a regalare un pareggio ormai insperato all'undici di casa. In attesa del recupero contro l'UniPomezia, la formazione di mister Gesmundo sale a quota otto in classifica, gli stessi punti conquistati dall'altra formazione della provincia di Latina inserita nel gruppo B, ovvero il Centro Sportivo Primavera Aprilia. Gli uomini guidati da Bindi non sono andati oltre lo 0-0 sul terreno del Campus Eur. Gli apriliani hanno costruito più di qualche occasione per portarsi avanti, senza però riuscire a centrare il bersaglio. Continua a volare invece l'UniPomezia, primo della classe con 16 punti, abile nel superare di slancio il Falasche Lavinio con un netto 4-0 che porta le firme di Massella, De Marco, Piro e Rossi. Non molla però la Lupa Frascati, capace di stendere in casa il Tor Sapienza grazie alle reti messe a segno da Sebastiani e Muzzi. Al momento la vetta della graduatoria dista solo un punto e la sensazione che la lotta per il titolo sarà aperta sino all'ultima giornata. Chiude il turno infrasettimanale il successo casalingo dell'Indomita Pomezia sull'Astrea (2-0).

Si è disputato ieri pomeriggio anche un recupero del girone G del campionato nazionale dilettanti. L'Arzachena ha ottenuto tre punti pesanti in ottica salvezza sul campo del Cassino. I sardi si sono imposti con il punteggio di 3-2 contro gli uomini di Grossi.

Davide Mancini

