Avevano messo a segno un paio di furti ai danni di altrettanti stabilimenti balneari di Scauri, avvenuti nella notte dello scorso 11 ottobre. I carabinieri della locale stazione, coordinati dal Maggiore Michele Pascale, dopo una intensa attività investigativa svolta in seguito alla denuncia dei titolari dei lidi, che attualmente stanno osservando la chiusura stagionale, hanno identificato gli autori dei due furti.

Si tratta di due stranieri, ovvero un 23enne, nato in Russia ma residente a Itri, che tra l'altro si trovava sottoposto agli arresti domiciliari ed è stato ristretto presso la Casa circondariale di Frosinone, e un 28enne nato in Romania ma residente a Minturno, oltre a un 47enne di Itri. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma, i tre si sarebbero introdotti nottetempo all'interno di due stabilimenti balneari, all'interno dei quali hanno asportato un computer portatile e la somma di 100 euro. Anzi, le loro gesta si sarebbero spostate anche nel vicino Comune di Formia, dove hanno preso di mira un bar all'interno del quale hanno rubato pochi spiccioli e prodotti alimentari. Per tutti e tre è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso, mentre il 47enne e il 29enne sono stati deferiti a piede libero anche per il reato di favoreggiamento personale in quanto nella medesima nottata dei furti hanno permesso l'evasione del loro complice russo che si trovava ristretto agli arresti domiciliari per prendere parte al raid negli stabilimenti balneari del litorale minturnese e nel bar di Formia. Il 23enne russo è stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Scauri e tradotto presso il carcere di Frosinone.

