17 Aprile 2021

L'ALLARME

Torna a colpire la banda degli ombrelloni: rubati lettini e materiali da spiaggia presso la caserma dell'Aereonautica militare di Latina. Il furto è stato registrato alcuni giorni fa, un episodio su cui indagano i carabinieri. Si cercano elementi che possano collegare quanto accaduto a Cisterna, presso la sede dell'Ombrellificio Romano a Cerciabella dove sono stati rubati circa 150mila euro di materiali da spiaggia tra ombrelloni e lettini appena assembrati e pronti per essere consegnati. Sul furto presso il centro sportivo della caserma di Latina c'è il massimo riserbo, ma ci sarebbero molti elementi in comune con le altre azioni consumate tra le provincie di Roma e Latina. I militari di Cisterna, diretti dal comandante Raffaele Priore, si muovono su piste tracciate dalle informazioni riportate sui prodotti trafugati, tra cartellini e stampe, che, magari, hanno permesso alla banda di individuare il magazzino di Cisterna nella zona di Cerciabella al fine di pianificare il furto delle scorse settimane. Tre furgoni un'auto e minimo sei persone, in circa 40 minuti sono stati portati via un migliaio di pezzi. La banda è entrata da un lucernaio, una talpa si è infilata nei locali del magazzino per sbloccare una porta blindata da due chiavistelli favorendo l'ingresso dei complici. Erano le 3,40 di notte quando alcuni residenti della zona hanno sentito i tre furgoni sfrecciare su via Cerciabella per dirigersi su via Provinciale per Latina. Un materiale che scotta essendo personalizzato con il marchio di fabbrica e il logo dell'acquirente. Il materiale con molta probabilità è stato trasferito all'estero, forse in Albania o in Grecia, a meno che lettini e ombrelloni non siano stati privati dei tessuti per commercializzare la lega di alluminio con cui sono realizzati.

Daniele Ronci

