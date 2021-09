Venerdì 3 Settembre 2021, 05:02

Una coda d'estate in cui gli incidenti continuano ad insanguinare le strade pontine: l'ennesimo, grave sinistro si è verificato ieri pomeriggio lungo la Flacca, dove per cause in corso di accertamento un furgoncino ha travolto un monopattino. Per via dei gravi traumi riportati il conducente del piccolo due ruote è stato trasferito d'urgenza a Roma. Si tratta di un turista di poco più di quarant'anni, residente proprio nella Capitale. L'investimento è avvenuto intorno alle 15.30 nel territorio di Sperlonga, a non molta distanza dal cimitero comunale. Dopo i primi soccorsi effettuati dai sanitari del 118, impegnati a cercare di stabilizzare per quanto possibile le condizioni del paziente, la staffetta dell'emergenza ha visto entrare in scena anche il personale dell'eliambulanza Pegaso. Il velivolo della Regione si è calato sull'ex statale, preventivamente interdetta in ambedue i sensi di marcia, per poi decollare nel minor tempo possibile alla volta dell'ospedale San Camillo-Forlanini. L'uomo trasportato si trova ora ricoverato in prognosi riservata. Stando alle ricostruzioni delle autorità, al momento dell'investimento il monopattino su cui si trovava procedeva verso Terracina, nella medesima direzione tenuta dal furgoncino, appartenente a una società di distribuzione gas e condotto da un operaio terracinese. Della ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente, e delle annesse responsabilità, sono stati incaricati i carabinieri della Stazione locale. Oltre a curare i rilievi, ieri sulla Flacca i militari dell'Arma si sono occupati del servizio di viabilità, coadiuvati dagli agenti della polizia locale. Immancabili - tra blocchi stradali, rilievi e quant'altro - i disagi per la moltitudine di mezzi in transito sull'arteria, con lunghe code.

